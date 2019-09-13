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РИА Новости

Мнучин: Франция не сможет выдать Ирану кредит миллиардов без согласия США

02:09 13.09.2019
2023
© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Стивен Мнучин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Франция не сможет выдать Ирану кредит в 15 миллиардов долларов без согласия США, заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на конференции в Вашингтоне.
"Мы проводим кампанию по максимальному давлению (на Иран), и Франция понимает, что она не сможет предоставить 15 миллиардов кредита без нашего согласия", - сказал Мнучин.
Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.
Информацию о кредите в 15 миллиардов долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Президент Дональд Трамп
Вчера, 01:09РИА Новости
Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
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Дональд ТрампФранцияИранСШАВ мире
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