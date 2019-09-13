Мнучин: Франция не сможет выдать Ирану кредит миллиардов без согласия США

"Мы проводим кампанию по максимальному давлению (на Иран), и Франция понимает, что она не сможет предоставить 15 миллиардов кредита без нашего согласия", - сказал Мнучин.

Франция ранее выступила в качестве представителя от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По данным источников, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана - предоставление кредита в размере около 15 миллиардов долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.