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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17

02:07 13.09.2019 (обновлено: 10:39 13.09.2019)
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© Фото предоставлено родственниками Владимира ЦемахаВладимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
© Фото предоставлено родственниками Владимира Цемаха
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга".

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Цемах прилетел в Россию в результате исторического обмена заключенными, который состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35".
Голландские СМИ сообщили, что Амстердам попросил Москву выдать его.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
12 сентября, 23:46Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, был сбит Boeing-777. В июне 2019 года ВСУ задержали его в ходе спецоперации. Сегодня Цемах является единственным доступным свидетелем, непосредственно причастным к боевым действиям в интересующей следствие локации.
Президент Украины Владимир Зеленский
9 сентября, 09:37Освобождение задержанных россиян и украинцев
Зеленский консультировался с европейскими лидерами по передаче Цемаха
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Освобождение задержанных россиян и украинцевНидерландыВладимир ЦемахMH17. РасследованиеРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Уже очевидно, что следователи из нидерландов пытаются всячески помешать расследованию и скрыть истинных виновных. Пора ставить вопрос на международном уровне об отстранении их от следствия и переквалификации в обвиняемые, ТО есть соучастники теракта. Пора, как сказали вырастать из коротких штанишек, и называть вещи своими именами.
13 сентября, 04:08
ВШВасилий Штоков
3711003
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