Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга".

"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Цемах прилетел в Россию в результате исторического обмена заключенными, который состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35".

Голландские СМИ сообщили, что Амстердам попросил Москву выдать его.

Трагедия в небе над Донбассом

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.