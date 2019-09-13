Нидерланды отказались раскрывать статус Цемаха по делу MH17

БРЮССЕЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Нидерландская прокуратура отказалась раскрывать статус освобожденного Украиной Владимира Цемаха, которого ранее считали свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга".
"Мы не будем делать заявления по этому поводу, потому что это касается продолжающегося расследования по MH17", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.
Цемах прилетел в Россию в результате исторического обмена заключенными, который состоялся 7 сентября по схеме "35 на 35".
Голландские СМИ сообщили, что Амстердам попросил Москву выдать его.
Трагедия в небе над Донбассом
Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.
Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Владимир Цемах воевал на стороне ДНР, командовал ротой противовоздушной обороны в Снежном. Именно оттуда, по версии голландских следователей, был сбит Boeing-777. В июне 2019 года ВСУ задержали его в ходе спецоперации. Сегодня Цемах является единственным доступным свидетелем, непосредственно причастным к боевым действиям в интересующей следствие локации.