Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T01:57Z
https://ria.ru/20190913/1558637272.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155057/54/1550575437_0:22:3001:1710_1036x0_80_0_0_ad98973fd5de68fb80b3c009ccecfbdc.jpg
РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН

01:57 13.09.2019
389
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес
© РИА Новости / Стрингер
Президент Венесуэлы Николас Мадуро с супругой Силией Флорес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в этом году не будет участвовать в заседании Генассамблеи ООН, вместо него в Нью-Йорк отправится вице-президент Делси Родригес.
"Вице-президент Делси Родригес и глава МИД поедут в этом году на заседание Генассамблеи ООН. Я был в прошлом году в Нью-Йорке, в этом году не поеду, останусь с вами работать здесь, в Венесуэле", - сказал Мадуро, выступая перед народом.
Он добавил, что Родригес доставит генсеку ООН письмо, подписанное миллионами граждан, выступающими против санкций США.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
12 сентября, 03:32Попытка госпереворота в Венесуэле
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях
401110
Попытка госпереворота в ВенесуэлеДелси РодригесНиколас МадуроГенеральная Ассамблея ООНВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Министр финансов США Стивен Мнучин
Мнучин: Франция не сможет выдать Ирану кредит миллиардов без согласия США
РИА
Новости
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро рассказал о вооружении ополчения в Венесуэле для участия в учениях
Президент Дональд Трамп
Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
Лента
новостей
Япония
Токио заявил протест КНДР из-за военного катера в своей экономической зоне
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
Сирия
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп
Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН
Министерство финансов США в Вашингтоне
Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
Вид на Каракас
Между Москвой и Каракасом планируют запустить прямое авиасообщение
Самолеты-перехватчики Су 27
В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Вид на Петаре - самый опасный район Каракаса
Белоруссия безвозмездно направит в Венесуэлу лекарства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния