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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров заявил об окончании войны в Сирии

01:49 13.09.2019 (обновлено: 10:31 13.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСирия
Сирия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров в интервью газете "Труд" заявил, что война в Сирии "действительно закончилась".

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", — отметил министр.

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи оказания гумпомощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".
Он добавил, что Россия "придает большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией", а также призывает, чтобы в политическом процессе участвовали все группы сирийского общества.
"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны — в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке", — заключил Лавров.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В августе 2015-го президент страны Башар Асад обратился к России с просьбой оказать военную помощь. С 30 сентября того же года российские ВКС наносили авиаудары по инфраструктуре террористов.
В конце 2017-го было объявлено о победе над "Исламским государством"*. Сейчас на первый план выступило политическое урегулирование, восстановление страны и возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей ЛавровСирияРоссия
Популярные комментарии
Господин Лавров, данное заявление преждевременное. Недавно беседовал с человеком , вернувшего из Сирии, и могу с уверенностью сказать, что до окончании войны еще далеко. Эмиры, которые командуют определенными областями, подписали договора о перемирии, но оружие не сдали и Асада не поддерживают. Так что это заявление на воде написано.
13 сентября, 03:43
АAАлександр Alexandr
148258052
это уже раз 9ый за последние 2 года объявляют окончание войны в Сирии
13 сентября, 03:35
Александр Боровских
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