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РИА Новости

Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет

01:45 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен -РИА Новости. Минфин США не исключает возможности выпуска 100-летних облигаций, если 50-летние казначейские бумаги будут пользоваться спросом, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, выступая на конференции в Вашингтоне.
Вопрос выпуска облигаций со сроком погашения через 50 лет сейчас уже в "серьёзной" проработке, отметил он.
"Если будет достаточный спрос, мы выпустим 50-летние облигации. (И, если они будут пользоваться спросом) мы рассмотрим (вопрос выпуска 100-летних бондов)", - сказал он.
В августе минфин США сообщал, что вернулся к рассмотрению вопроса о выпуске долговых бумаг со сроками погашения более 30 лет. Этот вопрос был закрыт в 2017 году. В интервью CNBC Мнучин отмечал, что в этом вопросе есть технические сложности. Задача же его ведомства удовлетворить спрос на такие бумаги, если он появится.
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