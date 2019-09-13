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РИА Новости

Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года

01:32 13.09.2019
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© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи
© AP Photo / Susan Walsh, pool
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца года.
На вопрос журналистов, может ли встреча произойти до конца года, Трамп ответил: "В какой-то момент да. Они хотят встретиться. Думаю, это случится".
Трамп провел с Ким Чен Ыном саммиты в Сингапуре и Ханое, а также встречался с ним на демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР.
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