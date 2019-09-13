Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца года.
На вопрос журналистов, может ли встреча произойти до конца года, Трамп ответил: "В какой-то момент да. Они хотят встретиться. Думаю, это случится".
Трамп провел с Ким Чен Ыном саммиты в Сингапуре и Ханое, а также встречался с ним на демаркационной линии между Южной Кореей и КНДР.
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