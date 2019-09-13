Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи. Архивное фото

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи

© AP Photo / Susan Walsh, pool Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил новой встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном до конца года.

На вопрос журналистов, может ли встреча произойти до конца года, Трамп ответил: "В какой-то момент да. Они хотят встретиться. Думаю, это случится".