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РИА Новости

Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности

01:20 13.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео
ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что госсекретарь Майк Помпео не будет назначен советником по национальной безопасности после ухода Джона Болтона.
По словам Трампа, Помпео "понравилась идея, чтобы там (на посту советника) был кто-нибудь другой". Трамп не пояснил, шла ли речь о возможности перехода Помпео в Белый дом или о совмещении должностей.
"Есть еще 15 кандидатов. Каждый хочет быть на этой должности, как вы понимаете", - сказал Трамп.
Трамп на этой неделе уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона и заявил, что назначит его преемника на следующей неделе.
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Майк ПомпеоДжон БолтонДональд ТрампСШАВ мире
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