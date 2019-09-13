Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности

ВАШИНГТОН, 13 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что госсекретарь Майк Помпео не будет назначен советником по национальной безопасности после ухода Джона Болтона.

По словам Трампа, Помпео "понравилась идея, чтобы там (на посту советника) был кто-нибудь другой". Трамп не пояснил, шла ли речь о возможности перехода Помпео в Белый дом или о совмещении должностей.

"Есть еще 15 кандидатов. Каждый хочет быть на этой должности, как вы понимаете", - сказал Трамп.