Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

"Мне бы больше хотелось добиться полной сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.