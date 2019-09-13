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РИА Новости

Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

01:12 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей.
"Мне бы больше хотелось добиться полной сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.
США в конце сентября проведут очередной раунд торговых переговоров с Китаем высокого уровня.
Президент США Дональд Трамп
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Дональд ТрампКитайСШАЭкономика
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