Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей.
"Мне бы больше хотелось добиться полной сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
При этом он сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.
США в конце сентября проведут очередной раунд торговых переговоров с Китаем высокого уровня.