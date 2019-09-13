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РИА Новости

Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США

01:09 13.09.2019 (обновлено: 04:48 13.09.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США.
"Иран хочет встретиться", - сказал Трамп журналистам, не приводя подробностей.
Ранее Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана, в том числе на предстоящей в Нью-Йорке в конце месяца сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако до настоящего времени Белый дом заявлял, что такая встреча не планируется.
Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.
В годовщину выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе) Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
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