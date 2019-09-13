ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США.

"Иран хочет встретиться", - сказал Трамп журналистам, не приводя подробностей.

Ранее Трамп выразил готовность встретиться с руководством Ирана, в том числе на предстоящей в Нью-Йорке в конце месяца сессии Генеральной ассамблеи ООН, однако до настоящего времени Белый дом заявлял, что такая встреча не планируется.

Между США и Ираном в последние месяцы выросла напряженность на фоне выхода США из международного соглашения по атому и мер Тегерана по снижению уровня выполнения сделки. Также между Вашингтоном и Тегераном сохраняются трения по судоходству в Ормузском проливе, ракетной программе Ирана и предполагаемой США поддержке Ираном терроризма в ряде стран.