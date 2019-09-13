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РИА Новости

Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС

01:05 13.09.2019
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям", - сообщается в материалах.
Научная аппаратура разрабатывается совместно Научно-исследовательским институтом электромеханики, Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине).
Аппаратуру планируется использовать на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется в 2020 году. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полета будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем выставляться на внешней поверхности станции. Каждая кассета по-разному защищена от космической радиации. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы других факторов космического полета, которые считаются наиболее сильными мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.
В материалах не указывается, на какой срок планируется выставлять образцы наружу станции и что с ними будет происходить по завершении эксперимента. Обычно результаты возвращаются на Землю.
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