Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российские ученые разрабатывают научную аппаратуру "Мутация" для проведения на МКС биотехнологических экспериментов по исследованию изменений в микроорганизмах после пребывания в условиях воздействия факторов космического пространства, говорится в материалах Научно-исследовательского института электромеханики, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В настоящее время успешно проведены приемосдаточные испытания комплекса научной аппаратуры "Мутация" с применением разработанного комплекта испытательной аппаратуры, ведется подготовка к предварительным испытаниям", - сообщается в материалах.

Научная аппаратура разрабатывается совместно Научно-исследовательским институтом электромеханики, Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (оператор российского сегмента МКС) и Институтом медико-биологических проблем РАН (головной институт по космической медицине).

Аппаратуру планируется использовать на внешней поверхности многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого планируется в 2020 году. Образцы с биообъектами для изучения влияния факторов космического полета будут помещаться в специальные кассеты перед отправкой на орбиту, а затем выставляться на внешней поверхности станции. Каждая кассета по-разному защищена от космической радиации. Помимо радиации будет изучаться влияние на микроорганизмы других факторов космического полета, которые считаются наиболее сильными мутагенами: микрогравитация, температура, давление, магнитное излучение.