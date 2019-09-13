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РИА Новости

Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам

01:04 13.09.2019
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© REUTERS / Marco BelloПоследствия урагана "Дориан" на Багамских островах
Последствия урагана Дориан на Багамских островах
© REUTERS / Marco Bello
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс и поп-певец Джастин Тимберлейк пообещали выделить не менее 6 миллионов долларов на помощь Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан", сообщается на их официальных страницах в Twitter.
Вудс и Тимберлейк совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и роскошным курортным поселком на Багамах Albany создали фонд ONE Bahamas для сбора средств, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана.
"В то время как усилия по спасению и оказанию помощи пострадавшим от урагана "Дориан" продолжаются, я с гордостью присоединяюсь к фонду One Bahamas, цель которого - восстановление и реконструкция", - написал Тимберлейк в Twitter.
Создатели фонда уже выделили 6 миллионов долларов и пообещали, что будут удваивать все последующие пожертвования.
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"Помогите нам превратить эти первые 6 миллионов долларов в 12 миллионов и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс.
Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообещал выделить 1 миллион долларов организациям, оказывающим помощь в ликвидации последствий урагана "Дориан" на Багамских островах.
Ураган "Дориан", который достигал наиболее опасной пятой категории, обрушился 1 сентября на Багамские острова и нанес разрушительный ущерб инфраструктуре острова Абако, расположенного в северной части Багам. Жертвами урагана стали 50 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов. Американская компания RMS, которая занимается моделированием рисков, заявила, что страховой ущерб от последствий урагана составит в Карибском регионе от 3,5 миллиарда до 6,5 миллиарда долларов.
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Багамские ОстроваТайгер Вудс (гольфист)Джастин ТимберлейкВ мире
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