Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Американский гольфист Тайгер Вудс и поп-певец Джастин Тимберлейк пообещали выделить не менее 6 миллионов долларов на помощь Багамским островам, пострадавшим от урагана "Дориан", сообщается на их официальных страницах в Twitter.

Вудс и Тимберлейк совместно с компанией NEXUS Luxury Collection, канадским банком Royal Bank of Canada и роскошным курортным поселком на Багамах Albany создали фонд ONE Bahamas для сбора средств, которые будут направлены на ликвидацию последствий урагана.

"В то время как усилия по спасению и оказанию помощи пострадавшим от урагана "Дориан" продолжаются, я с гордостью присоединяюсь к фонду One Bahamas, цель которого - восстановление и реконструкция", - написал Тимберлейк в Twitter

Создатели фонда уже выделили 6 миллионов долларов и пообещали, что будут удваивать все последующие пожертвования.

"Помогите нам превратить эти первые 6 миллионов долларов в 12 миллионов и присоединитесь к нашим усилиям по восстановлению и реконструкции Багамских островов", - написал Вудс

Ранее сообщалось, что шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан пообещал выделить 1 миллион долларов организациям, оказывающим помощь в ликвидации последствий урагана "Дориан" на Багамских островах.