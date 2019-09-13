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РИА Новости

Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы

00:59 13.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Ответный визит японских экспертов на южные Курилы для обсуждения темы обращения с отходами пройдет в сентябре-октябре, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"В сентябре и октябре предполагается реализовать оставшиеся два мероприятия – тестовую турпоездку японцев на Итуруп и Кунашир, а также ответный визит японских экспертов на южные Курилы для консультаций по вопросу обращения с отходами", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".
В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и жителей острова Кунашир осмотрели в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах в сокращении там отходов.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.
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