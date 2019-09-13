В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Суд Перу снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента Перу и лидера партии "Народная сила" Кейко Фухимори с 36 до 18 месяцев, сообщает Верховный суд страны.
"Судьи согласились сократить с 36 до 18 месяцев срок предварительного заключения в отношении Кейко Фухимори в рамках процесса по отмыванию денег", - говорится в Twitter суда.
Таким образом она останется в тюрьме до конца апреля 2020 года.
Ранее защита Фухимори требовала отмены 36-месячного срока предварительного тюремного заключения, который был вынесен 31 октября 2018 года за получение денег от бразильской строительной компании Odebrecht.
Изначально Кейко Фухимори была задержана 10 октября после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Прокуратура выдала ордер на ее задержание и еще около 20 человек на срок до десяти дней. Позднее она была освобождена, но предстала перед новым судом. В данный момент Фухимори содержится в женской тюрьме в Лиме.