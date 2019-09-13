В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента

Изначально Кейко Фухимори была задержана 10 октября после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Прокуратура выдала ордер на ее задержание и еще около 20 человек на срок до десяти дней. Позднее она была освобождена, но предстала перед новым судом. В данный момент Фухимори содержится в женской тюрьме в Лиме.