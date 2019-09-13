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РИА Новости

В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента

00:58 13.09.2019
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© AFP 2019 / Ernesto Benavides Бывший президент Перу Альберто Фухимори
Бывший президент Перу Альберто Фухимори
© AFP 2019 / Ernesto Benavides
Бывший президент Перу Альберто Фухимори. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 сен - РИА Новости. Суд Перу снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента Перу и лидера партии "Народная сила" Кейко Фухимори с 36 до 18 месяцев, сообщает Верховный суд страны.
"Судьи согласились сократить с 36 до 18 месяцев срок предварительного заключения в отношении Кейко Фухимори в рамках процесса по отмыванию денег", - говорится в Twitter суда.
Таким образом она останется в тюрьме до конца апреля 2020 года.
Ранее защита Фухимори требовала отмены 36-месячного срока предварительного тюремного заключения, который был вынесен 31 октября 2018 года за получение денег от бразильской строительной компании Odebrecht.
Изначально Кейко Фухимори была задержана 10 октября после допроса в прокуратуре по делу об отмывании денег. Прокуратура выдала ордер на ее задержание и еще около 20 человек на срок до десяти дней. Позднее она была освобождена, но предстала перед новым судом. В данный момент Фухимори содержится в женской тюрьме в Лиме.
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