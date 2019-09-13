Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T00:53Z
https://ria.ru/20190913/1558636789.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155863/33/1558633327_0:51:3492:2015_1036x0_80_0_0_0255bef0ca073905c4190cfc3882101e.jpg
РИА Новости

Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле

00:53 13.09.2019
216
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле, власти Израиля оказывают содействие ее нормальному функционированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Касались вопросов российской собственности на Святой земле. Израильское руководство оказывает содействие с тем, чтобы эта собственность нормально функционировала и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ решались оперативно", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, на переговорах обсуждалось и гуманитарное сотрудничество между двумя странами. "(Говорили) о взаимодействии в сфере мемориальной работы, в том числе в связи с приближающимся юбилеем - 75 лет освобождения Освенцима будет праздноваться в январе следующего года, к этой же дате будет приурочено открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда", - сказал глава МИД РФ.
"Президент Путин имеет приглашение на участие в этих мероприятиях, и он подтвердил, что рассматривает его позитивно", - указал Лавров.
Россия работает над возвращением двух объектов исторической собственности в Иерусалиме. Судьба Елизаветинского и Александровского подворий, построенных в позапрошлом веке для размещения русских паломников, регулярно обсуждается на встречах президента РФ Владимира Путина с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.
Соборная площадь Московского Кремля
28 августа, 15:09Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл рассказал, почему верующих не пускали в главный собор РПЦ
500100
Обсудить 0
Сергей ЛавровВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
РИА
Новости
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, что должен отражать мирный договор России и Японии
Лента
новостей
Памятник маршалу Коневу в Праге
Земан назвал позором для Чехии ситуацию с памятником Коневу
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
"Свидетель" по делу MH17 Цемах проходит медобследование, сообщила его дочь
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Нетаньяху рассказал о визите в Россию
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Израилю придется провести военную операцию в Газе
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Россия и Израиль проведут деловой форум, заявил Лавров
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
Вид на Иорданскую долину с горы Нево, Иордания
В Евросоюзе прокомментировали планы Израиля по Иорданской долине
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Руководство Израиля пригласили в Москву на празднование Дня Победы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
01:49Лавров заявил об окончании войны в Сирии
01:45Минфин США не исключил выпуска облигаций со сроком погашения 50 и 100 лет
01:44Супрун заподозрила у Зеленского раздвоение личности
01:32Трамп не исключил новой встречи с Ким Чен Ыном до конца года
01:29Трамп не верит публикациям, что Израиль шпионил за ним
01:20Помпео не будет советником Трампа по нацбезопасности
01:19В Сети прокомментировали "самый странный" маршрут поезда из Москвы в Москву
01:12Трамп готов рассмотреть временную торговую сделку с Китаем
01:09Трамп заявил, что Иран хочет провести переговоры с США
01:05Российские ученые готовятся выращивать мутантов на поверхности МКС
01:04Вудс и Тимберлейк пожертвуют шесть миллионов долларов на помощь Багамам
00:59Лавров рассказал об ответном визите японских экспертов на Курилы
00:58В Перу суд снизил срок предварительного заключения дочери экс-президента
00:53Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле
00:42Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права
00:38Лавров: третьим силам не удастся "вбить клин" в отношения России и Китая
00:34Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге
00:24Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования
00:15В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
Лента новостейМолния