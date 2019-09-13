Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле

"Касались вопросов российской собственности на Святой земле. Израильское руководство оказывает содействие с тем, чтобы эта собственность нормально функционировала и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ решались оперативно", - сказал Лавров журналистам.

По его словам, на переговорах обсуждалось и гуманитарное сотрудничество между двумя странами. "(Говорили) о взаимодействии в сфере мемориальной работы, в том числе в связи с приближающимся юбилеем - 75 лет освобождения Освенцима будет праздноваться в январе следующего года, к этой же дате будет приурочено открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда", - сказал глава МИД РФ.