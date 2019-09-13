СОЧИ, 13 сен - РИА Новости. Россия и Израиль обсудили тему российской собственности на Святой земле, власти Израиля оказывают содействие ее нормальному функционированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Касались вопросов российской собственности на Святой земле. Израильское руководство оказывает содействие с тем, чтобы эта собственность нормально функционировала и чтобы остающиеся вопросы по возвращению некоторых объектов РФ решались оперативно", - сказал Лавров журналистам.
По его словам, на переговорах обсуждалось и гуманитарное сотрудничество между двумя странами. "(Говорили) о взаимодействии в сфере мемориальной работы, в том числе в связи с приближающимся юбилеем - 75 лет освобождения Освенцима будет праздноваться в январе следующего года, к этой же дате будет приурочено открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда", - сказал глава МИД РФ.
"Президент Путин имеет приглашение на участие в этих мероприятиях, и он подтвердил, что рассматривает его позитивно", - указал Лавров.
Россия работает над возвращением двух объектов исторической собственности в Иерусалиме. Судьба Елизаветинского и Александровского подворий, построенных в позапрошлом веке для размещения русских паломников, регулярно обсуждается на встречах президента РФ Владимира Путина с главой израильского правительства Биньямином Нетаньяху.