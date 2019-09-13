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РИА Новости

Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права

00:42 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит на различных многосторонних площадках выступать за поиск коллективных решений, направленных на выстраивание межгосударственного общения с опорой на Устав ООН и норм международного права, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам – один из столпов внешней политики России. И здесь мы не одиноки. Аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств. Будем договариваться с ними в интересах упрочения международной законности. На различных многосторонних площадках продолжим последовательно выступать за поиск коллективных решений, в целом за безальтернативность выстраивания межгосударственного общения с опорой на Устав ООН и вытекающих из него общепризнанных норм международного права. Добросовестное следование им должно исключать практику двойных стандартов и навязывание собственной воли другим", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".
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По словам Лаврова, в последнее время ряд стран пытается в обход международного права создавать удобную для себя псевдоправовую реальность и навязать ее остальному мировому сообществу, что является опасным явлением. Как отметил глава МИД РФ, при этом эти страны пускают в ход весьма сомнительные доводы, а именно говорят о том, что имеющиеся международные правовые нормы не работают, а СБ ООН парализован.
"Этим обосновываются попытки произвольно адаптировать действующее международное право "под себя". В результате подобных действий ситуация в мире становится все менее предсказуемой и упорядоченной. В числе наиболее негативных примеров такой линии – рост напряженности и эскалация насилия на Ближнем Востоке и Севере Африке, беспрецедентный всплеск террористической активности", - добавил Лавров.
Министр иностранных дел России думает, что в конечном итоге западные коллеги придут к пониманию того, что неукоснительное соблюдение международного права существенно укрепит глобальную и региональную безопасность и стабильность.
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