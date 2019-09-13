Россия продолжит выступать на площадках за общение стран по нормам права

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия продолжит на различных многосторонних площадках выступать за поиск коллективных решений, направленных на выстраивание межгосударственного общения с опорой на Устав ООН и норм международного права, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в последнее время ряд стран пытается в обход международного права создавать удобную для себя псевдоправовую реальность и навязать ее остальному мировому сообществу, что является опасным явлением. Как отметил глава МИД РФ, при этом эти страны пускают в ход весьма сомнительные доводы, а именно говорят о том, что имеющиеся международные правовые нормы не работают, а СБ ООН парализован.