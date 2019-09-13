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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров отметил роль оппозиции Сирии в процессе урегулирования

00:24 13.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Оппозиция Сирии играет важную роль в процессе урегулирования, она должна войти в состав формируемого Конституционного комитета САР, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"С самого начала вооруженного конфликта в САР Россия последовательно выступала за его преодоление политико-дипломатическими средствами, поддержала резолюцию 2254 СБ ООН, содержащую "дорожную карту" урегулирования. Кроме того, по инициативе России и двух других стран-гарантов Астанинского формата – Ирана и Турции – в январе 2018 года в Сочи состоялся Конгресс сирийского национального диалога, участники которого приняли решение о создании Конституционного комитета", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".
"Считаем, что формирование и запуск комитета, призванного разработать конституционную реформу, станет важным этапом в продвижении политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. По сути, его созыв даст возможность сирийским сторонам – правительству и оппозиции – впервые начать прямой диалог о будущем своей страны", - добавил глава МИД РФ.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииСергей ЛавровСирияРоссия
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