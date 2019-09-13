РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями

"Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности. Выход США из Договора о РСМД – яркий тому пример. Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о СНВ, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".