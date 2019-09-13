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РИА Новости

РФ рассчитывает на пересмотр подхода США в сфере контроля над вооружениями

00:03 13.09.2019 (обновлено: 00:04 13.09.2019)
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© Mark WrightЗапуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в США
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в США
© Mark Wright
Запуск баллистической ракеты-мишени на полигоне в США. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Россия рассчитывает на пересмотр контрпродуктивного подхода США в сфере контроля над вооружениями, Москва остается открыта к конструктивному диалогу с Вашингтоном в данной области, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности. Выход США из Договора о РСМД – яркий тому пример. Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее Договора о СНВ, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года", - сказал Лавров в интервью газете "Труд".

Он подчеркнул, что такая разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно-ядерных вооружений.
В данных условиях, по словам министра, Россия сделает все необходимое для обеспечения своей национальной безопасности.
"Призываем американских коллег не забывать о совместной особой роли наших стран в поддержании глобальной безопасности. Рассчитываем, что в США пересмотрят свой контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями", - отметил дипломат.
Брифинг заместителя главы МИД России Сергея Рябкова
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Выход США из договора о РСМДСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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