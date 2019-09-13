Эксперты рассказали, как часто туристы оставляют отзывы об отелях

Москва, 13 сен – РИА Новости. Около половины российских путешественников никогда не оставляют отзывы об отелях, сообщает OneTwoTrip.
Эксперты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как часто они делятся впечатлениями о проживании в гостиницах.
Более 46% респондентов ответили, что предпочитают никогда не оставлять отзывы.
Около трети опрошенных российских путешественников призналась, что почти всегда оставляют комментарии о проживании, независимо от того, понравился им сервис или нет, а 17,5% постояльцев готовы написать отзыв при условии, что отдых в отеле их полностью устроил.
Меньше всего путешественников (5,3%) принимают решение рассказать о своем опыте только в том случае, если он был негативный.
“Все больше людей предпочитает планировать путешествие самостоятельно, для них отзывы реальных посетителей - это возможность выбрать действительно подходящий отель и не ошибиться. Многие доверяют живым комментариям больше, чем, например, рейтингу на сайте бронирования. Из них можно узнать много полезных деталей, которых нет в описании отеля”, - пояснил Алексей Теплов, директор по маркетингу сервиса.