Эксперты рассказали, как часто туристы оставляют отзывы об отелях

Москва, 13 сен – РИА Новости. Около половины российских путешественников никогда не оставляют отзывы об отелях, сообщает OneTwoTrip.

Эксперты сервиса опросили более тысячи пользователей и выяснили, как часто они делятся впечатлениями о проживании в гостиницах.

Более 46% респондентов ответили, что предпочитают никогда не оставлять отзывы.

Около трети опрошенных российских путешественников призналась, что почти всегда оставляют комментарии о проживании, независимо от того, понравился им сервис или нет, а 17,5% постояльцев готовы написать отзыв при условии, что отдых в отеле их полностью устроил.

Меньше всего путешественников (5,3%) принимают решение рассказать о своем опыте только в том случае, если он был негативный.