По улицам Нью-Йорка полдня бродила сбежавшая с фермы птица эму

Директор центра помощи диким животным Джойс Перри сказал полиции, что четырехлетнего Шерифа Коди временно содержали в центре, так как его владелец совсем недавно переехал в Нью-Йорк из Флориды. Птица сбежала через главные ворота, которые, видимо, были не слишком плотно закрыты.