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РИА Новости
Туризм

По улицам Нью-Йорка полдня бродила сбежавшая с фермы птица эму

23:48 13.09.2019
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© AFP 2019 / Lionel BonaventureСтраус в Венсенском зоопарке, Париж
Страус в Венсенском зоопарке, Париж
© AFP 2019 / Lionel Bonaventure
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Полиция штата Нью-Йорк поймала сбежавшую с фермы птицу эму по кличке Шериф Коди, сообщает UPI.
Директор центра помощи диким животным Джойс Перри сказал полиции, что четырехлетнего Шерифа Коди временно содержали в центре, так как его владелец совсем недавно переехал в Нью-Йорк из Флориды. Птица сбежала через главные ворота, которые, видимо, были не слишком плотно закрыты.
Водители, проезжающие по Carman Road, позвонили в полицию и сообщили, что по улице бегает эму. Стражи правопорядка приехали на место и поймали Шерифа Коди с помощью лассо. Операция заняла не более 20 минут.
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