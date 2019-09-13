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РИА Новости
Культура

Бандерас рассказал, как сердечный приступ помог ему в "Боли и славе"

01:23 13.09.2019
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© SputnikАктер Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара "Боль и слава" (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
Актер Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Антонио Бандерас рассказал, что использовал свой опыт после перенесенного в 2017 году сердечного приступа, когда снимался в "Боли и славе" Педро Альмодовара, сообщает People.
"Этот приступ меня изменил, и Педро это заметил. Он посоветовал мне не прятать мою проблему с сердцем, а использовать ее для роли, потому что моего персонажа переполняют боль и чувство одиночества", - поделился он.
Испанский актер отметил, что сразу понял Альмодовара: "После того, как с тобой случается сердечный приступ, ты получаешь очень много информации о жизни, которую сложно описать словами. Ты просто по-другому начинаешь ее воспринимать".
На вопрос о том, как именно приступ поменял его отношение к жизни, Бандерас ответил, что он отказался от тех вещей, которые не представляют для него ценности.
За роль стареющего режиссера, которого мучают боли в спине и астма и который страдает от того, что больше не способен снимать кино, Антонио Бандерас получил награду Каннского фестиваля как лучший актер.
Актеры Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава
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КультураКино и сериалыНовости культурыАнтонио Бандерас
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