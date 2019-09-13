Бандерас рассказал, как сердечный приступ помог ему в "Боли и славе"

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Антонио Бандерас рассказал, что использовал свой опыт после перенесенного в 2017 году сердечного приступа, когда снимался в "Боли и славе" Педро Альмодовара, . Антонио Бандерас рассказал, что использовал свой опыт после перенесенного в 2017 году сердечного приступа, когда снимался в "Боли и славе" Педро Альмодовара, сообщает People.

"Этот приступ меня изменил, и Педро это заметил. Он посоветовал мне не прятать мою проблему с сердцем, а использовать ее для роли, потому что моего персонажа переполняют боль и чувство одиночества", - поделился он.

Испанский актер отметил, что сразу понял Альмодовара: "После того, как с тобой случается сердечный приступ, ты получаешь очень много информации о жизни, которую сложно описать словами. Ты просто по-другому начинаешь ее воспринимать".

На вопрос о том, как именно приступ поменял его отношение к жизни, Бандерас ответил, что он отказался от тех вещей, которые не представляют для него ценности.