Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей

"В мой первый день в качестве президента я подпишу распоряжение, которым будет введен полный мораторий на все новые виды аренды (земли для добычи. — Прим. ред.) ископаемого топлива через бурение на шельфе и на государственных участках. И я буду запрещать фрекинг (главный способ добычи нефти и газа на сланцевых месторождениях. — Прим. ред.) везде".

По большому счету, избирателям Демократической партии придется выбирать на праймериз между кандидатом, из которого сыплется песок, и одним из кандидатов, поддерживающих радикальные экономические и экологические программы, популярные у левых американских избирателей и особенно у молодежи. Суммарный рейтинг кандидатов, которые поддерживают "запрет на добычу сланцевой нефти и газа" — гораздо выше, чем рейтинг одинокого, немодного и "скучного" Джо Байдена. Так что есть неплохие шансы на то, что в "электоральный финал" против Трампа прорвется именно один из сторонников борьбы с нефтедобычей любыми средствами и без оглядки на экономические последствия.

Если кандидат-эколог будет соревноваться с Трампом в финальной фазе американских выборов, то это уже будет воспринято международными рынками как риск жесткого сокращения мирового предложения нефти, а значит, в цены на нефть заранее будет "вписан" риск того, что зеленый фанатик доберется до президентского кресла. Если такой кандидат (например, Элизабет Уоррен) выиграет выборы, то мировые цены на нефть просто взлетят, причем для продолжения "левитации" даже не потребуется полной реализации драконовских мер, изложенных Уоррен. Достаточно будет даже очень мягких (совсем не тотальных) ограничений на бурение на шельфе и бурение новых сланцевых скважин — и это уже уберет с рынка от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов баррелей нефти в день, не говоря уже о сокращении добычи газа и экспорта СПГ. Кстати, на фоне других элементов программ кандидатов-демократов (таких как различные радикальные формы финансирования социальных и экологических программ с помощью печатного станка и драконовских налогов), полный или тем более частичный запрет на добычу сланцевой нефти и газа, а также бурение на шельфе выглядит как вполне рядовая мера.