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РИА Новости

Враги Трампа хотят помочь России заработать триллионы рублей

08:00 13.09.2019 (обновлено: 21:45 13.09.2019)
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
В современном американском политическом дискурсе роль "агента КГБ" и "ставленника России" традиционно (и абсолютно незаслуженно) отводится Дональду Трампу, однако если на предстоящих президентских выборах победит кандидат от Демократической партии, то у России может появиться по-настоящему сильный лоббист в Вашингтоне. После того как несколько влиятельных потенциальных кандидатов от Демократической партии объявили свои программы, даже чиновники международных организаций начали бить тревогу по поводу тех выгод, которые получит Россия от их реализации. Например, американский деловой портал Marketwatch ссылается на главу Международного энергетического агентства, который считает, что предлагаемые реформы будут "плохими новостями для США и Европы" и "дадут России преимущество".
Суть предполагаемых реформ: несколько ведущих кандидатов от Демократической партии заявили о том, что они запретят разработку новых нефтяных и газовых месторождений на землях, которые принадлежат государству, а наиболее радикальные предложения предполагают отказ от "сланцевых технологий" добычи нефти и газа вообще по всей территории США.
Сенатор и возможный кандидат в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен написала в твиттере:

"В мой первый день в качестве президента я подпишу распоряжение, которым будет введен полный мораторий на все новые виды аренды (земли для добычи. — Прим. ред.) ископаемого топлива через бурение на шельфе и на государственных участках. И я буду запрещать фрекинг (главный способ добычи нефти и газа на сланцевых месторождениях. — Прим. ред.) везде".

Аналогичные заявления в той или иной форме сделали и другие потенциальные кандидаты — Берни Сандерс и Камала Харрис. Единственный кандидат-тяжеловес, который пока воздерживается от подобных обещаний, — это бывший вице-президент Джо Байден, который слишком занят спасением своей избирательной кампании. Дело в том, что Байден, который начал гонку за право представлять Демократическую партию на выборах в качестве абсолютного лидера, сейчас резво теряет рейтинг из-за скандалов, связанных с предполагаемой старческой деменцией. Бывший вице-президент уже не раз демонстрировал во время встреч с избирателями, что он не помнит города, в котором находится, а его зафиксированное на видео мнение, что Великобританией до сих пор управляет премьер-министр по имени Маргарет Тэтчер, создает впечатление, что в личном мире мистера Байдена технологию добычи нефти и газа с помощью гидроразрыва еще не используют, а главная проблема США — это победа в холодной войне против СССР.
Президент США Дональд Трамп
15 июня, 08:00РИА Новости
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
По большому счету, избирателям Демократической партии придется выбирать на праймериз между кандидатом, из которого сыплется песок, и одним из кандидатов, поддерживающих радикальные экономические и экологические программы, популярные у левых американских избирателей и особенно у молодежи. Суммарный рейтинг кандидатов, которые поддерживают "запрет на добычу сланцевой нефти и газа" — гораздо выше, чем рейтинг одинокого, немодного и "скучного" Джо Байдена. Так что есть неплохие шансы на то, что в "электоральный финал" против Трампа прорвется именно один из сторонников борьбы с нефтедобычей любыми средствами и без оглядки на экономические последствия.
Нужно сделать важную ремарку по поводу рациональности такой программы, которая может показаться крайне странной российской аудитории. Дело в том, что это в России молодежь мечтает работать в условном "Газпроме" или "Роснефти", а в США "зеленая пропаганда" и страшилки по поводу глобального потепления (которые раскручивают даже с помощью "пиар-школьниц" вроде Греты Турнберг) сделали свое дело, и отношение ко всему добывающему и энергетическому сектору — крайне негативное. Несмотря на сверхвысокие зарплаты и отличные социальные пакеты, американские нефтяные компании испытывают серьезные сложности в найме молодых сотрудников, причем не только для обслуживания буровых установок, а в принципе. Как сообщала консалтинговая компания Ernst & Young, молодое поколение "воспринимает карьеру в нефтегазовой отрасли как нестабильную, требующую труда, сложную, опасную и вредную для общества", и даже больше — молодежь считает, что нефть и газ бесперспективны из-за неизбежного триумфа зеленой энергетики.
Перед нами, бесспорно, пример коллективного психоза, но коллективный психоз — это лучший друг политика, ибо нет ничего приятнее и надежнее, чем получить голоса и поддержку тех, кто уже сошел с ума на какой-то модной теме.
Пункт подготовки нефти
18 марта, 08:00РИА Новости
Американский бизнес: антироссийский билль взвинтит нефтяные цены до рекорда
Если кандидат-эколог будет соревноваться с Трампом в финальной фазе американских выборов, то это уже будет воспринято международными рынками как риск жесткого сокращения мирового предложения нефти, а значит, в цены на нефть заранее будет "вписан" риск того, что зеленый фанатик доберется до президентского кресла. Если такой кандидат (например, Элизабет Уоррен) выиграет выборы, то мировые цены на нефть просто взлетят, причем для продолжения "левитации" даже не потребуется полной реализации драконовских мер, изложенных Уоррен. Достаточно будет даже очень мягких (совсем не тотальных) ограничений на бурение на шельфе и бурение новых сланцевых скважин — и это уже уберет с рынка от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов баррелей нефти в день, не говоря уже о сокращении добычи газа и экспорта СПГ. Кстати, на фоне других элементов программ кандидатов-демократов (таких как различные радикальные формы финансирования социальных и экологических программ с помощью печатного станка и драконовских налогов), полный или тем более частичный запрет на добычу сланцевой нефти и газа, а также бурение на шельфе выглядит как вполне рядовая мера.
Даже ее минимальная имплементация может нанести нефтегазовому сектору США непоправимый ущерб, особенно с учетом уже сложившейся критической ситуации с его финансированием, о которой активно пишут западные деловые СМИ, жалующиеся на сокращение кредитования и количества новых буровых скважин.
Соглашение с ОПЕК, которое повлияло на нефтяные цены в несравнимо меньшей степени, чем на них может повлиять "нефтегазовый запрет в США", принесло России, по официальным оценкам, около шести триллионов рублей. В случае победы одного из демократических "зеленых кандидатов" над Трампом сумма дополнительных доходов российского бюджета вполне может удвоиться, и это далеко не предел.
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Дональд ТрампГазпромРоснефтьОПЕКРоссияСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
Очередной дежурный бред.
13 сентября, 08:26
АСАртур Саляхов
47101039
Подобные статьи в америках печатать не нужно. Пусть кипят в своём болоте. Чем больше они заняты собой, очередным геммороем, тем легче миру живётся.
13 сентября, 08:14
CCicicipi
31000017
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