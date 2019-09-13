В Сочи семья "олимпийских переселенцев" оказалась на улице

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Сочи супружескую пару по решению суда в принудительном порядке выселили из пансионата и оставили на улице. Глава семьи Андрей Мартынов — инвалид второй группы, онкобольной. Возможности снять жилье у пенсионеров нет. Раньше у супругов был земельный участок, но в преддверии Олимпиады-2014 администрация Краснодарского края его изъяла. Компенсацию пенсионеры не получили, потому как надел не был оформлен в собственность. Их дом пошел под снос, идти было некуда. Тогда, в 2011-м, семье предложили временно пожить в пансионате, откуда сейчас их и выселили. Теперь чиновники обещают Мартыновым квартиру, но пока к консенсусу стороны не пришли.
"Ни копейки"
Когда в начале сентября трое судебных приставов и четверо полицейских пришли выселять супружескую пару из пансионата "Нептун", Андрей Мартынов был там один. Чувствовал себя в тот день неважно, признался он в беседе с РИА Новости.
"К нам явились приставы и сообщили о выселении. Супруги не было дома. Я отказался выходить. Затем пришли люди и начали прикручивать к замкам входной двери дужки. Позвонил жене, она примчалась к пансионату, внутрь ее не пускали. Услышав ее крики, решил спуститься, чтобы посмотреть, что происходит, — вспоминает Мартынов. — Судебные приставы сказали, чтобы кто-то один из нас поднялся, собрал все вещи, иначе больше никого не впустят. Когда я вернулся, дверь в комнату была уже опечатана. Я лег на матрас. Меня с третьего этажа проволочили, вытащили на крыльцо, бросили и уехали!"
Супруги переночевали прямо на улице, а на следующий день, 4 сентября, Наталья Мартынова вскрыла опечатанное здание, чтобы вернуть мужа в комнату: там были все их вещи и лекарства. В тот же день судебные приставы снова их выселили. После того как о случившемся узнала общественность, представители администрации города Сочи заявили, что готовы выдать пенсионерам муниципальную квартиру.
Андрей Мартынов подробно рассказывает, как так вышло, что они с супругой остались ни с чем и оказались в пансионате. "В 1993 году мы переехали из Кирова в Адлерский район. Жили вместе с родственниками. В 2004-м решили купить свое жилье в Нижнеимеретинской бухте. Затем взялись за оформление собственности". Земля, которую Мартыновы приобрели за 45 тысяч долларов, бывшая владелица — ветеран войны — арендовала. "Нине Анатольевне выдали участок в 1973 году на праве бессрочного пользования, она тогда работала в одном из совхозов. В 1993-м потребовали документы на землю. Бумаг никаких не было. Пригласили в администрацию, выдали документы на аренду земли. Нина Анатольевна регулярно ее продлевала. Последний раз — в 2000 году. Потом в администрации района ей стали отказывать, объяснив, "что имеют на это право", — говорит Мартынов. И добавляет, что при покупке они с супругой не знали, когда продлевалась аренда, им сообщили, что все оплачено.
Оформить земельный участок в собственность семье не удалось: договор купли-продажи признали недействительным. Собеседник уточняет, что пытались подать документы и на имя Нины Анатольевны, но последовал отказ. "Мы попросили помочь, к нам приехали люди, осмотрели постройки. Передали данные в комиссию для оформления документов. Но комиссия обратилась в суд — там все, что было на участке, признали самовольными постройками, подлежащими сносу", — объясняет Мартынов.
Пансионат
В январе 2011-го их дом пошел под снос. "Объект не имел какой-либо разрешительной документации, поэтому денежная компенсация по закону была невозможна. Несмотря на то что изъятием земли занимался краевой департамент, в 2011 году администрация Сочи предлагала Мартыновым варианты для переселения. Но они от них отказались, при этом самостоятельно никак не пытались решить данный вопрос" — вот позиция чиновников на сайте сочинской администрации.
Мартынов подтвердил: им действительно предлагали варианты. Вот только для жизни, утверждает он, были пригодны не все: один из участков расположен "на болоте", другой — "под локатором у адлерского аэропорта, где трава не растет и высокочастотные излучения". А вот третий вариант — рядом с ЛЭП — по словам главы семьи, их устроил. "В 2011-м нас поселили временно в пансионат "Нептун" и сказали, что займутся оформлением этого участка в собственность. Над поручением работали до 2013 года. Весь пакет документов у меня на руках. В итоге нам отказали: якобы земля находится в санитарной зоне ТБО. Эта свалка рекультивирована еще в 2009-м. От участка до ТБО — два километра. А в документах написали: 500 метров", — замечает пенсионер.
В октябре 2016 года Центральный районный суд Сочи вынес решение о том, что Мартыновым необходимо покинуть пансионат. Идти им было некуда, средств на съем нового жилья не было, поэтому остались там. До сентября 2019-го Мартыновы регулярно получали уведомления о том, что им нужно съехать. Однако добровольно выселяться супруги напрочь отказывались.
В пресс-службе горадминистрации корреспонденту РИА Новости сообщили, что, когда шла подготовка к Играм, вопросами, связанными с земельными правоотношениями и предоставлением компенсаций взамен участков, занимались госкорпорация "Олимпстрой" и администрация Краснодарского края. А "Нептун" больше не является муниципальной собственностью и принадлежит Сочинскому государственному университету. Пансионат выставлен на продажу.
Мартыновы были единственными обитателями здания, когда за ними пришли судебные приставы. Ранее в комнатах проживали и другие "олимпийские переселенцы", а также пострадавшие от стихийных бедствий.
"Учитывая всю сложность ситуации, администрация города решила вмешаться и предоставить муниципальное жилье для семьи Мартыновых. Уже 4 сентября вместе с заместителем главы города Мариной Бралюк супруги осмотрели предложенный вариант, который устроил главу семьи. В муниципальной квартире производится ремонт. Пока Мартыновых поместили в один из хороших санаториев Адлерского района", — прокомментировали в пресс-службе.
"Не осилим"
Жилье, что предложили семье, расположено в микрорайоне Мацестинская Долина, рядом — "городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, хорошая транспортная логистика". В пресс-службе добавили, что уже через день Мартыновы отказались заселяться в муниципальное жилье из-за удаленности от Адлера. По словам Андрея, к этому району они привыкли: там он работает водителем, а жена — продавцом. Но это не единственная проблема.
"Я там не могу находиться еще и по другой причине. Рядом с домом в Мацесте — источник сероводорода. Людям с онкологическими заболеваниями быть рядом с ним противопоказано", — объясняет Мартынов.
В мэрии разводят руками: ремонт в квартире уже идет. Завершить все работы планируют к 20 сентября. Мартыновы же настаивают на том, чтобы им выделили земельный участок в Адлерском районе и оформили его в собственность. "Мы готовы поставить вагончик и жить в нем! Лишь бы забыть про весь этот ужас и кошмар", — вздыхает пенсионер.
В горадминистрации парируют: Мартыновы не относятся к льготным категориям, которым полагается муниципальное жилье. На вопрос агентства, на каком тогда основании выдается квартира, заверили: "При условии согласия Мартыновых на это жилье мэрия Сочи будет искать законные механизмы предоставления социальной квартиры". От одного из них пенсионеры уже отказались: еще в 2011 году, когда дом пошел под снос, им предлагали устроиться на работу в муниципальную организацию — так можно было бы получить служебное жилье. От такого же предложения супруги отказались и сейчас, спустя восемь лет. "Подметать улицы, красить заборы и мыть полы мы не можем. Наталье 63 года, мне — 61. Куда нам на такую работу? Здоровье не позволяет, физически мы не осилим".
Несмотря на отказ семьи заселяться в квартиру, ремонтные работы не приостановлены, Мартыновых все еще ждут. В администрации Краснодарского края на просьбу агентства прокомментировать историю с семьей Мартыновых сообщили, что краевой департамент "к этому отношения не имеет". По словам сотрудника пресс-службы, "во время Олимпиады этими вопросами занимался департамент олимпийского строительства", теперь же его функции переданы в Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Чтобы прояснить ситуацию с пенсионерами, необходимо "поднять архивы" и проверить, действительно ли супруги обращались за помощью по оформлению своего участка в собственность. И добавили, что переадресовали наш вопрос в профильное министерство, но он "будет рассматриваться не один день". Сколько может занять проверка архивных документов, не уточнили.
Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак взял дело Мартыновых на контроль. В пресс-службе омбудсмена РИА Новости проинформировали, что по поводу выселения онкобольного с женой из маневренного фонда на улицу направлены обращения к главе города Сочи и в краевую прокуратуру.
Юрист Юрий Костко, комментируя для РИА Новости проблему Мартыновых, заметил, что компенсация при процедуре изъятия земельного участка должна выплачиваться только в том случае, если оформлено право собственности. Если при этом на территории участка возведены самовольные постройки, их стоимость не учитывается. "В целом по России практика такова, что суды их не сносят только потому, что нет разрешающих документов или есть незначительные нарушения градостроительных норм. По Градостроительному кодексу действует упрощенный порядок получения разрешений на строительство жилого дома", — заключил Костко.