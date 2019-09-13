В Сочи семья "олимпийских переселенцев" оказалась на улице

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Мария Марикян. В Сочи супружескую пару по решению суда в принудительном порядке выселили из пансионата и оставили на улице. Глава семьи Андрей Мартынов — инвалид второй группы, онкобольной. Возможности снять жилье у пенсионеров нет. Раньше у супругов был земельный участок, но в преддверии Олимпиады-2014 администрация Краснодарского края его изъяла. Компенсацию пенсионеры не получили, потому как надел не был оформлен в собственность. Их дом пошел под снос, идти было некуда. Тогда, в 2011-м, семье предложили временно пожить в пансионате, откуда сейчас их и выселили. Теперь чиновники обещают Мартыновым квартиру, но пока к консенсусу стороны не пришли.

"Ни копейки"

Когда в начале сентября трое судебных приставов и четверо полицейских пришли выселять супружескую пару из пансионата "Нептун", Андрей Мартынов был там один. Чувствовал себя в тот день неважно, признался он в беседе с РИА Новости.

"К нам явились приставы и сообщили о выселении. Супруги не было дома. Я отказался выходить. Затем пришли люди и начали прикручивать к замкам входной двери дужки. Позвонил жене, она примчалась к пансионату, внутрь ее не пускали. Услышав ее крики, решил спуститься, чтобы посмотреть, что происходит, — вспоминает Мартынов. — Судебные приставы сказали, чтобы кто-то один из нас поднялся, собрал все вещи, иначе больше никого не впустят. Когда я вернулся, дверь в комнату была уже опечатана. Я лег на матрас. Меня с третьего этажа проволочили, вытащили на крыльцо, бросили и уехали!"

© Стоп-кадр видеозаписи из личного архива Андрея Мартынова Судебный пристав и полицейский выносят Андрея Мартынова © Стоп-кадр видеозаписи из личного архива Андрея Мартынова Судебный пристав и полицейский выносят Андрея Мартынова

Супруги переночевали прямо на улице, а на следующий день, 4 сентября, Наталья Мартынова вскрыла опечатанное здание, чтобы вернуть мужа в комнату: там были все их вещи и лекарства. В тот же день судебные приставы снова их выселили. После того как о случившемся узнала общественность, представители администрации города Сочи заявили, что готовы выдать пенсионерам муниципальную квартиру.

Андрей Мартынов подробно рассказывает, как так вышло, что они с супругой остались ни с чем и оказались в пансионате. "В 1993 году мы переехали из Кирова в Адлерский район. Жили вместе с родственниками. В 2004-м решили купить свое жилье в Нижнеимеретинской бухте. Затем взялись за оформление собственности". Земля, которую Мартыновы приобрели за 45 тысяч долларов, бывшая владелица — ветеран войны — арендовала. "Нине Анатольевне выдали участок в 1973 году на праве бессрочного пользования, она тогда работала в одном из совхозов. В 1993-м потребовали документы на землю. Бумаг никаких не было. Пригласили в администрацию, выдали документы на аренду земли. Нина Анатольевна регулярно ее продлевала. Последний раз — в 2000 году. Потом в администрации района ей стали отказывать, объяснив, "что имеют на это право", — говорит Мартынов. И добавляет, что при покупке они с супругой не знали, когда продлевалась аренда, им сообщили, что все оплачено.

Оформить земельный участок в собственность семье не удалось: договор купли-продажи признали недействительным. Собеседник уточняет, что пытались подать документы и на имя Нины Анатольевны, но последовал отказ. "Мы попросили помочь, к нам приехали люди, осмотрели постройки. Передали данные в комиссию для оформления документов. Но комиссия обратилась в суд — там все, что было на участке, признали самовольными постройками, подлежащими сносу", — объясняет Мартынов.

Пансионат

В январе 2011-го их дом пошел под снос. "Объект не имел какой-либо разрешительной документации, поэтому денежная компенсация по закону была невозможна. Несмотря на то что изъятием земли занимался краевой департамент, в 2011 году администрация Сочи предлагала Мартыновым варианты для переселения. Но они от них отказались, при этом самостоятельно никак не пытались решить данный вопрос" — вот позиция чиновников на сайте сочинской администрации.

Мартынов подтвердил: им действительно предлагали варианты. Вот только для жизни, утверждает он, были пригодны не все: один из участков расположен "на болоте", другой — "под локатором у адлерского аэропорта, где трава не растет и высокочастотные излучения". А вот третий вариант — рядом с ЛЭП — по словам главы семьи, их устроил. "В 2011-м нас поселили временно в пансионат "Нептун" и сказали, что займутся оформлением этого участка в собственность. Над поручением работали до 2013 года. Весь пакет документов у меня на руках. В итоге нам отказали: якобы земля находится в санитарной зоне ТБО. Эта свалка рекультивирована еще в 2009-м. От участка до ТБО — два километра. А в документах написали: 500 метров", — замечает пенсионер.

В октябре 2016 года Центральный районный суд Сочи вынес решение о том, что Мартыновым необходимо покинуть пансионат. Идти им было некуда, средств на съем нового жилья не было, поэтому остались там. До сентября 2019-го Мартыновы регулярно получали уведомления о том, что им нужно съехать. Однако добровольно выселяться супруги напрочь отказывались.

В пресс-службе горадминистрации корреспонденту РИА Новости сообщили, что, когда шла подготовка к Играм, вопросами, связанными с земельными правоотношениями и предоставлением компенсаций взамен участков, занимались госкорпорация "Олимпстрой" и администрация Краснодарского края. А "Нептун" больше не является муниципальной собственностью и принадлежит Сочинскому государственному университету. Пансионат выставлен на продажу.

Мартыновы были единственными обитателями здания, когда за ними пришли судебные приставы. Ранее в комнатах проживали и другие "олимпийские переселенцы", а также пострадавшие от стихийных бедствий.

© Фото : из личного архива Андрея Мартынова Вход в пансионат "Нептун" © Фото : из личного архива Андрея Мартынова Вход в пансионат "Нептун"

"Учитывая всю сложность ситуации, администрация города решила вмешаться и предоставить муниципальное жилье для семьи Мартыновых. Уже 4 сентября вместе с заместителем главы города Мариной Бралюк супруги осмотрели предложенный вариант, который устроил главу семьи. В муниципальной квартире производится ремонт. Пока Мартыновых поместили в один из хороших санаториев Адлерского района", — прокомментировали в пресс-службе.

"Не осилим"

Жилье, что предложили семье, расположено в микрорайоне Мацестинская Долина, рядом — "городская поликлиника, магазины, аптеки, новый сквер, хорошая транспортная логистика". В пресс-службе добавили, что уже через день Мартыновы отказались заселяться в муниципальное жилье из-за удаленности от Адлера. По словам Андрея, к этому району они привыкли: там он работает водителем, а жена — продавцом. Но это не единственная проблема.

"Я там не могу находиться еще и по другой причине. Рядом с домом в Мацесте — источник сероводорода. Людям с онкологическими заболеваниями быть рядом с ним противопоказано", — объясняет Мартынов.

В мэрии разводят руками: ремонт в квартире уже идет. Завершить все работы планируют к 20 сентября. Мартыновы же настаивают на том, чтобы им выделили земельный участок в Адлерском районе и оформили его в собственность. "Мы готовы поставить вагончик и жить в нем! Лишь бы забыть про весь этот ужас и кошмар", — вздыхает пенсионер.

В горадминистрации парируют: Мартыновы не относятся к льготным категориям, которым полагается муниципальное жилье. На вопрос агентства, на каком тогда основании выдается квартира, заверили: "При условии согласия Мартыновых на это жилье мэрия Сочи будет искать законные механизмы предоставления социальной квартиры". От одного из них пенсионеры уже отказались: еще в 2011 году, когда дом пошел под снос, им предлагали устроиться на работу в муниципальную организацию — так можно было бы получить служебное жилье. От такого же предложения супруги отказались и сейчас, спустя восемь лет. "Подметать улицы, красить заборы и мыть полы мы не можем. Наталье 63 года, мне — 61. Куда нам на такую работу? Здоровье не позволяет, физически мы не осилим".

Несмотря на отказ семьи заселяться в квартиру, ремонтные работы не приостановлены, Мартыновых все еще ждут. В администрации Краснодарского края на просьбу агентства прокомментировать историю с семьей Мартыновых сообщили, что краевой департамент "к этому отношения не имеет". По словам сотрудника пресс-службы, "во время Олимпиады этими вопросами занимался департамент олимпийского строительства", теперь же его функции переданы в Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия. Чтобы прояснить ситуацию с пенсионерами, необходимо "поднять архивы" и проверить, действительно ли супруги обращались за помощью по оформлению своего участка в собственность. И добавили, что переадресовали наш вопрос в профильное министерство, но он "будет рассматриваться не один день". Сколько может занять проверка архивных документов, не уточнили.

Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак взял дело Мартыновых на контроль. В пресс-службе омбудсмена РИА Новости проинформировали, что по поводу выселения онкобольного с женой из маневренного фонда на улицу направлены обращения к главе города Сочи и в краевую прокуратуру.