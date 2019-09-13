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РИА Новости

"Знают, но молчат". Убийцу лидера ореховской ОПГ ищут четверть века

08:00 13.09.2019 (обновлено: 10:39 13.09.2019)
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Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Ксения Клепча. Вячеслав Иваньков по прозвищу Япончик, Борис Березовский, лидеры ОПГ и их ближайшие соратники — в заказе убийства одного из самых влиятельных и жестоких криминальных авторитетов 90-х, главаря "ореховских" Сергея Тимофеева подозревали многих. Его автомобиль взорвали ровно 25 лет назад, 13 сентября 1994-го, в центре Москвы. Хотя СМИ и сообщали о прорыве в уголовном деле, имя убийцы до сих пор официально не названо.

Опознали по зубам

Около семи вечера 13 сентября 1994-го на 3-й Тверской-Ямской улице прогремел мощный взрыв — взлетел на воздух новенький 600-й Mercedes. Прибывшие спасатели вытащили из машины обгоревший труп. Личность погибшего установили только через несколько дней — по челюсти. Выяснилось, что жертва — 39-летний Сергей Тимофеев по прозвищу Сильвестр, известный криминальный авторитет, лидер ореховской группировки.
По версии следствия, киллер прикрепил взрывное устройство к днищу машины. Скорее всего, когда автомобиль находился на мойке. Бомба сработала, как только Тимофеев сел за руль и стал разговаривать по телефону.
© канал YouTube "Vandammov"Могила криминального авторитета, основателя ореховской ОПГ Сергея Тимофеева
Могила криминального авторитета, основателя Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева
© канал YouTube "Vandammov"
Могила криминального авторитета, основателя ореховской ОПГ Сергея Тимофеева
Похороны на Хованском кладбище прошли пышно: проститься с Сильвестром пришли свыше 300 воров в законе и криминальных авторитетов. За убийство обещали отомстить, однако, как поясняют ветераны уголовного розыска, почти все собравшиеся тогда на похоронах, в том числе сами "ореховские", могли быть причастны к этому преступлению.
Тимофеева считали одним самых жестоких и авторитарных лидеров ОПГ. Все знали: Сильвестр не щадит ни своих, ни врагов.

"Их боялись все"

Бывший тракторист из маленькой деревни в Новгородской области Сергей Тимофеев перебрался в Москву в середине 70-х. После службы в армии поселился в общежитии в Орехово-Борисово, работал спортивным инструктором.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОглашение приговора киллеру медведковской и ореховской банд
Оглашение приговора киллеру медведковской и ореховской банд
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Оглашение приговора киллеру медведковской и ореховской банд
В 1980-е сколотил банду: начинал с крышевания наперсточников, однако быстро перешел на серьезных столичных бизнесменов. Сильвестром его прозвали за внешнее сходство с актером Сильвестром Сталлоне.
Криминальный бизнес "ореховских" процветал. Доходы Сильвестр отмывал в подконтрольном банке и инвестировал в легальные предприятия.
В группировке поддерживал железную дисциплину: за употребление алкоголя и наркотиков членов ОПГ жестоко наказывали, за непослушание и ошибки — убивали.
© www.aferizm.ruОтари Квантришвили
Отари Квантришвили
© www.aferizm.ru
Отари Квантришвили
Хотя Сильвестр заключил немало выгодных союзов с другими группировками, к 1994-м он успел рассориться практически со всеми московскими ОПГ и ворами в законе. Поэтому и не знали, кто "заказал" Сильвестра, у него было слишком много врагов.
Например, был серьезный конфликт с вором в законе Вячеславом Иваньковым по прозвищу Япончик: "Коммерсант" писал, что спор вышел из-за 300 тысяч долларов, заработанных на торговле наркотиками.
Кроме того, очень многие мечтали отомстить "ореховским", в частности, за убийства известных криминальных авторитетов Валерия Длугача (по прозвищу Глобус) и Отари Квантришвили.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкГроб с телом Вячеслава Иванькова (Япончика) несут к месту захоронения на Ваганьковском кладбище в Москве
Гроб с телом Вячеслава Иванькова (Япончика) несут к месту захоронения на Ваганьковском кладбище в Москве
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Гроб с телом Вячеслава Иванькова (Япончика) несут к месту захоронения на Ваганьковском кладбище в Москве
В июне 1994-го на Новокузнецкой улице в Москве взорвали заминированный автомобиль, когда рядом проезжал Березовский. Погиб водитель, сам бизнесмен был ранен. Считалось, что это дело рук "ореховских". Соответственно, версию об ответном "комплименте" тоже рассматривали.
Была и совсем экзотическая теория: Сильвестр инсценировал собственную смерть, а сам сбежал из страны. Его якобы видели потом в Одессе и Вене.

"Убили свои"

В 2011 году СМИ неожиданно сообщили со ссылкой на источники в полиции, что в деле об убийстве Сильвестра наметился прорыв. К тому времени в наручниках оказались практически все "ореховские", некоторые активно сотрудничали со следствием.
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкРассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Сергея Буторина
Появились показания против "наследника" Тимофеева — Сергея Буторина по прозвищу Ося, который возглавил ОПГ после гибели лидера.
Убийство Тимофеева положило начало войне преступных кланов за передел сфер влияния. Лидеров и активных членов группировок нередко убивали днем в общественных местах, среди пострадавших оказывались и обычные граждане.
Буторин подчинил себе костяк ореховской и медведковской группировок. Однако правоохранительные органы все эффективнее боролись с организованной преступностью. В итоге Буторин перебрался за границу.
Участник медведковской и ореховской группировок Марат Полянский в суде. Архивное фото
25 июля 2018, 08:00РИА Новости
Следователь — о разгроме ореховской ОПГ: "Такие дела бывают раз в жизни"
Его вернули на родину в 2010-м. Через год приговорили к пожизненному заключению по обвинению в организации 29 убийств. Но Сильвестра в списке жертв не было.
Всего члены ореховской ОПГ получили около тысячи лет колонии. Несколько уголовных дел расследуют до сих пор.
Сильвестр — не единственный крупный криминальный авторитет, убийство которого до сих пор не раскрыто.
Так, в июле 2009-го киллер подкараулил Япончика на выходе из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. А в январе 2013-го в центре столицы застрелили Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Убийц все еще ищут.
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Ореховская ОПГПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, с какой целью написана эта статья!? Автор сего опуса сторонник популяризации различного рода ОПГ!? Ну одни отморозки взорвали другого отморозка, автор круглую дату отмечает что-ль? Так ему надо в авторитеты, а не статьи в СМИ расписывать.
13 сентября, 09:54
Дмитрий
3910001
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