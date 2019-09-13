"О наболевшем": Максим Галкин назвал продукт, который мешает ему похудеть

"Может, у вас тоже так бывает - вы хотите похудеть. Все у вас хорошо складывается: вы меньше едите, и даже худеете. А потом на вашем пути возникает продукт или изделие, которому вы не можете отказать. И весь процесс похудения приостанавливается, пока не кончится это изделие. В данном случае - это эклеры. Как можно им отказать? Это невозможно", - рассказывает телеведущий.