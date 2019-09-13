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РИА Новости
Культура

"О наболевшем": Максим Галкин назвал продукт, который мешает ему похудеть

00:17 13.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве.
Телеведущий Максим Галкин перед началом XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего в Москве.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Максим Галкин разместил в инстаграме ироничное видео, на котором рассказал, какое кондитерское изделие мешает ему похудеть.

"Может, у вас тоже так бывает - вы хотите похудеть. Все у вас хорошо складывается: вы меньше едите, и даже худеете. А потом на вашем пути возникает продукт или изделие, которому вы не можете отказать. И весь процесс похудения приостанавливается, пока не кончится это изделие. В данном случае - это эклеры. Как можно им отказать? Это невозможно", - рассказывает телеведущий.

Он назвал пирожные с кремом "заварными грозами наших фитнес-планов".
Пост Галкина рассмешил многих пользователей в инстаграме, включая шоумена Гарика Харламова, дизайнера Игоря Гуляева и певицу Алику Смехову.
"Ешьте на здоровье! Все равно уже лето кончилось - шуба все скроет", - прокомментировала Смехова.
Телеведущий Максим Галкин
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