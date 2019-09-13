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РИА Новости
Культура

Создатели "Мстителей" назвали проекты Marvel, которые их привлекают

06:03 13.09.2019 (обновлено: 09:07 13.09.2019)
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© AFP 2019 / Rich PolkАмериканские режиссеры кино и телевидения Энтони и Джо Руссо
Американские режиссеры кино и телевидения Энтони и Джо Руссо
© AFP 2019 / Rich Polk
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо рассказали, что после того, как студия Disney объединилась с Fox, появилось множество новых проектом, к которым их могут привлечь, сообщает NME.
Наиболее привлекательными для себя братья считают "Людей Икс" и первых супергероев из комиксов Marvel - "Фантастическую четверку".

"Я вырос на комиксах Джона Бирна о "Людях Икс", который также работал над "Фантастической четверкой". Помню, что в детстве моим любимым персонажем был Бен Гримм, да и Серебряный серфер - потрясающий персонаж. Так что, есть много вещей, которые могут привлечь нас", - рассказал Джозеф Руссо.

Режиссеры добавили, что если они вернуться в Marvel с новыми проектами, то они должны быть не менее успешным, чем их предыдущие работы.
Все-таки "Мстители: Финал" в этом году стал самым кассовым фильмом в мире.
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