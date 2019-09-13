Создатели "Мстителей" назвали проекты Marvel, которые их привлекают

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Американские режиссеры Энтони и Джозеф Руссо рассказали, что после того, как студия Disney объединилась с Fox, появилось множество новых проектом, к которым их могут привлечь, сообщает NME.
Наиболее привлекательными для себя братья считают "Людей Икс" и первых супергероев из комиксов Marvel - "Фантастическую четверку".
"Я вырос на комиксах Джона Бирна о "Людях Икс", который также работал над "Фантастической четверкой". Помню, что в детстве моим любимым персонажем был Бен Гримм, да и Серебряный серфер - потрясающий персонаж. Так что, есть много вещей, которые могут привлечь нас", - рассказал Джозеф Руссо.
Режиссеры добавили, что если они вернуться в Marvel с новыми проектами, то они должны быть не менее успешным, чем их предыдущие работы.
Все-таки "Мстители: Финал" в этом году стал самым кассовым фильмом в мире.
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