Создатели "Мстителей" назвали проекты Marvel, которые их привлекают

"Я вырос на комиксах Джона Бирна о "Людях Икс", который также работал над "Фантастической четверкой". Помню, что в детстве моим любимым персонажем был Бен Гримм, да и Серебряный серфер - потрясающий персонаж. Так что, есть много вещей, которые могут привлечь нас", - рассказал Джозеф Руссо.