Чапаев, Вдовиченков и купальники Джей Ло — на что смотреть в кино

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Дженнифер Лопес блещет у шеста в "Стриптизершах", а "Щегол" погружает в меланхолический транс. Бизнесмен Владимир Вдовиченков пытается наладить отношения с дочерью и спасти важную сделку, а киношедевр Дзиги Вертова про революцию спустя век возвращается на большие экраны. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.

Блеск и шест Джей Ло

Неподражаемая Джей Ло в свои 50 демонстрирует отличную форму в максимально откровенных нарядах — она снялась в авантюрном триллере про предприимчивых работниц элитного стрип-клуба, таких нью-йоркских клофелинщиц, которые разводят на деньги клиентов, бизнесменов с Уолл-стрит.

В 2007 году танцовщица Дестини (Констанс Ву) еле сводит концы с концами, но благодаря знакомству с самой высокооплачиваемой сотрудницей клуба Рамоной (Дженнифер Лопес) и деятельной Даймонд (Карди Би) становится частью "системы". Опытные девушки преподают ей главный урок — обманывай других или обманут тебя.

© Предоставлено "MEGOGO Distribution" Кадр из фильма "Стриптизерши" 1 из 4 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" 2 из 4 Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" Кадр из фильма "Стриптизерши" 3 из 4 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" 4 из 4 Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" 1 из 4 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" 2 из 4 Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" 3 из 4 Кадр из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution" 4 из 4 Дженнифер Лопес в сцене из фильма "Стриптизерши" © Предоставлено "MEGOGO Distribution"

В 2008 году наступает финансовый кризис: некоторым работникам Уолл-стрит удается надуть всех и остаться в плюсе. Вот тут-то Рамона, Дестини и еще две танцовщицы из их мини-семьи решают действовать. Девушки изобретают коктейль, после которого их клиенты-бизнесмены на время становятся беспомощными, и тогда предприимчивые стриптизерши грабят их.

"Женщин постоянно делают объектами сексуального внимания, но если они находят способ заработать на этом, немедленно возникают проблемы. В большинстве фильмов стриптизерш изображают пропащими или второстепенными персонажами. Наш фильм позволяет увидеть в их жизни хорошее и плохое, прекрасное и уродливое", — приводят прокатчики слова Дженнифер Лопес.

Смотреть или читать?

"Щегол" — экранизация одноименного романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тарт, созданная Джоном Краули — режиссером "Бруклина" и "Настоящего детектива".

Главный герой Тео Деккер (Энсел Элгорт) в детстве потерял мать: она погибла во время теракта в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мальчику удалось выжить, а еще — получить в распоряжение шедевр голландского художника, ученика Рембрандта, Карела Фабрициуса "Щегол". Небольшое живописное полотно восхищает Тео, но и становится постоянным напоминанием о произошедшей трагедии.

Главное отличие ленты от бестселлера Тарт — нелинейное повествование, которое, как отметили эксперты на кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера, не пошло проекту на пользу. Фильм также критиковали за нераскрытые характеры персонажей и чрезмерную сентиментальность.

Какой есть, такой и папа

© Предоставлено "Централ Партнершип" Владимир Вдовиченков в фильме "Дорогой папа" 1 из 4 Владимир Вдовиченков в фильме "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" © Предоставлено "Централ Партнершип" Кадр из фильма "Дорогой папа" 2 из 4 Кадр из фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" © Предоставлено "Централ Партнершип" Момент из фильма "Дорогой папа" 3 из 4 Момент из фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" © Предоставлено "Централ Партнершип" Съемки фильма "Дорогой папа" 4 из 4 Съемки фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" 1 из 4 Владимир Вдовиченков в фильме "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" 2 из 4 Кадр из фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" 3 из 4 Момент из фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип" 4 из 4 Съемки фильма "Дорогой папа" © Предоставлено "Централ Партнершип"

Блудный отец, успешный бизнесмен, хитроумный стратег — все это про героя Владимира Вдовиченкова из комедии "Дорогой папа", которую снял Михаил Расходников (его предыдущая работа "Временные трудности" вызвала волну возмущения у зрителей).

На этот раз режиссер взялся за менее взрывоопасную тему, чем история взросления и становления мальчика с ДЦП и его деспотичного папаши. Впрочем, без темы "отцы и дети" тут тоже не обошлось.

В новой картине главный герой — владелец большой торговой сети Вадим Дюмин (Вдовиченков), которому светит солидный контракт с китайским инвестором. Но есть одна трудность: акции его компании, записанной когда-то на маму, по завещанию достались его дочери, которую он бросил, когда той было два года. Теперь, чтобы подписать договор, Вадим должен вернуться в родной провинциальный город, найти бывшую жену и дочь, заслужить их прощение и убедить отказаться от наследства примерно в полмиллиарда долларов.

Разумеется, для этого ему придется использовать все свое обаяние и талант манипулятора. Они работают в бизнесе, но сработают ли здесь?

Назад к истокам

© Предоставлено "Каро" Кадр из фильма "Годовщина революции" 1 из 3 Кадр из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро" © Предоставлено "Каро" Сцена из фильма "Годовщина революции" 2 из 3 Сцена из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро" © Предоставлено "Каро" Кадр из фильма "Годовщина революции" 3 из 3 Кадр из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро" 1 из 3 Кадр из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро" 2 из 3 Сцена из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро" 3 из 3 Кадр из фильма "Годовщина революции" © Предоставлено "Каро"

Тем, кто считает себя киноманом или хочет им стать, для расширения кругозора будет интересно посмотреть самую настоящую классику — фильм "Годовщина революции" одного из основателей и теоретиков жанра документального кино Дзиги Вертова. Тем более что эта картина — первая полнометражная документалка в истории кинематографа.

На момент выхода фильма в 1918 году Вертову было 22 года, а ленту из более чем тысячи монтажных планов он сделал менее чем за две недели. "Годовщину революции" выпустили в 30 копиях по три тысячи метров пленки каждая, но вскоре она исчезла и долгое время считалась утраченной.

О том, как неспокойное время начала XX века видели и понимали очевидцы, можно узнать в "Годовщине революции", ведь события фильма охватывают период с Февральской революции 1917 года до начала Гражданской войны в 1918 году. Вертов монтировал уже существовавшую кинохронику революции. В итоге "из первых уст" можно узнать не только о ней, но и о Брестском мире, взятии Казани, а еще на экране появляются настоящие Ленин, Троцкий, Чапаев и другие герои того времени.