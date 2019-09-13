Чапаев, Вдовиченков и купальники Джей Ло — на что смотреть в кино

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Дженнифер Лопес блещет у шеста в "Стриптизершах", а "Щегол" погружает в меланхолический транс. Бизнесмен Владимир Вдовиченков пытается наладить отношения с дочерью и спасти важную сделку, а киношедевр Дзиги Вертова про революцию спустя век возвращается на большие экраны. О том, что смотреть в кино на этой неделе, — в материале РИА Новости.
Блеск и шест Джей Ло
Неподражаемая Джей Ло в свои 50 демонстрирует отличную форму в максимально откровенных нарядах — она снялась в авантюрном триллере про предприимчивых работниц элитного стрип-клуба, таких нью-йоркских клофелинщиц, которые разводят на деньги клиентов, бизнесменов с Уолл-стрит.
В 2007 году танцовщица Дестини (Констанс Ву) еле сводит концы с концами, но благодаря знакомству с самой высокооплачиваемой сотрудницей клуба Рамоной (Дженнифер Лопес) и деятельной Даймонд (Карди Би) становится частью "системы". Опытные девушки преподают ей главный урок — обманывай других или обманут тебя.
В 2008 году наступает финансовый кризис: некоторым работникам Уолл-стрит удается надуть всех и остаться в плюсе. Вот тут-то Рамона, Дестини и еще две танцовщицы из их мини-семьи решают действовать. Девушки изобретают коктейль, после которого их клиенты-бизнесмены на время становятся беспомощными, и тогда предприимчивые стриптизерши грабят их.
"Женщин постоянно делают объектами сексуального внимания, но если они находят способ заработать на этом, немедленно возникают проблемы. В большинстве фильмов стриптизерш изображают пропащими или второстепенными персонажами. Наш фильм позволяет увидеть в их жизни хорошее и плохое, прекрасное и уродливое", — приводят прокатчики слова Дженнифер Лопес.
Смотреть или читать?
"Щегол" — экранизация одноименного романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тарт, созданная Джоном Краули — режиссером "Бруклина" и "Настоящего детектива".
Главный герой Тео Деккер (Энсел Элгорт) в детстве потерял мать: она погибла во время теракта в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Мальчику удалось выжить, а еще — получить в распоряжение шедевр голландского художника, ученика Рембрандта, Карела Фабрициуса "Щегол". Небольшое живописное полотно восхищает Тео, но и становится постоянным напоминанием о произошедшей трагедии.
Главное отличие ленты от бестселлера Тарт — нелинейное повествование, которое, как отметили эксперты на кинофестивале в Торонто, где состоялась премьера, не пошло проекту на пользу. Фильм также критиковали за нераскрытые характеры персонажей и чрезмерную сентиментальность.
Блудный отец, успешный бизнесмен, хитроумный стратег — все это про героя Владимира Вдовиченкова из комедии "Дорогой папа", которую снял Михаил Расходников (его предыдущая работа "Временные трудности" вызвала волну возмущения у зрителей).
На этот раз режиссер взялся за менее взрывоопасную тему, чем история взросления и становления мальчика с ДЦП и его деспотичного папаши. Впрочем, без темы "отцы и дети" тут тоже не обошлось.
В новой картине главный герой — владелец большой торговой сети Вадим Дюмин (Вдовиченков), которому светит солидный контракт с китайским инвестором. Но есть одна трудность: акции его компании, записанной когда-то на маму, по завещанию достались его дочери, которую он бросил, когда той было два года. Теперь, чтобы подписать договор, Вадим должен вернуться в родной провинциальный город, найти бывшую жену и дочь, заслужить их прощение и убедить отказаться от наследства примерно в полмиллиарда долларов.
Разумеется, для этого ему придется использовать все свое обаяние и талант манипулятора. Они работают в бизнесе, но сработают ли здесь?
Тем, кто считает себя киноманом или хочет им стать, для расширения кругозора будет интересно посмотреть самую настоящую классику — фильм "Годовщина революции" одного из основателей и теоретиков жанра документального кино Дзиги Вертова. Тем более что эта картина — первая полнометражная документалка в истории кинематографа.
На момент выхода фильма в 1918 году Вертову было 22 года, а ленту из более чем тысячи монтажных планов он сделал менее чем за две недели. "Годовщину революции" выпустили в 30 копиях по три тысячи метров пленки каждая, но вскоре она исчезла и долгое время считалась утраченной.
О том, как неспокойное время начала XX века видели и понимали очевидцы, можно узнать в "Годовщине революции", ведь события фильма охватывают период с Февральской революции 1917 года до начала Гражданской войны в 1918 году. Вертов монтировал уже существовавшую кинохронику революции. В итоге "из первых уст" можно узнать не только о ней, но и о Брестском мире, взятии Казани, а еще на экране появляются настоящие Ленин, Троцкий, Чапаев и другие герои того времени.
Интересно, что тогда фильм оказался чуть ли не единственной возможностью для русской провинции увидеть революцию и узнать, как выглядят лидеры государства.
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