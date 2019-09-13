Не упустить шанс: где получить самый высокий процент по вкладам

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Александр Лесных. Неделю назад Банк России снизил ключевую ставку до пятилетнего минимума — семь процентов. Значит, в ближайшее время кредитные организации начнут уменьшать ставки по депозитам, но еще есть шанс запрыгнуть в последний вагон и получить более высокий процент. РИА Новости изучило предложения банков и провело сравнение ставок по вкладам.

Крупнейшие банки

Получить самый высокий процент по вкладам в крупных банках, особенно с государственным участием, не получится. Тут всегда действует правило: чем надежнее банк, тем ниже ставка. Так что если не хотите рисковать и рассчитываете на гарантированный доход по депозиту, лучше всего воспользоваться именно такой опцией.

Специалисты банковского сектора вообще не рекомендуют открывать вклады в учреждениях с подозрительно высокими ставками — вероятнее всего, это говорит о большой дыре в капитале банка, и со дня на день его могут закрыть. Только за прошлый год ЦБ отозвал лицензию у 63 банков.

Максимальная процентная ставка по вкладам в Сбербанке сейчас — 5,44%. Это касается депозитов на сумму от 400 тысяч рублей сроком на три года с капитализацией без частичного снятия и пополнения.

То есть начисленные проценты прибавляются к сумме вклада, и на них тоже "капают" проценты. Без капитализации ставка — 5,05%, действует для депозитов сроком от шести месяцев до трех лет. Если сумма вклада не достигает 400 тысяч, процент еще меньше и снижается вместе со сроком депозита.

В ВТБ самый высокий процент по обычным вкладам без пополнения и снятия — 5,85 для срока от 36 до 61 месяца. Как и в Сбербанке, чем меньше срок, тем ниже ставка. При этом у пользователей мультикарты ВТБ есть возможность нарастить годовую ставку на определенных условиях. Для вкладов на тот же срок от трех лет ставка поднимется до 6,35%, если траты по карте составят от пяти до 15 тысяч рублей ежемесячно, до 6,85% — при тратах от 15 до 75 тысяч и до 7,35% — свыше 75 тысяч.

Еще один депозит в ВТБ, предусмотренный только для владельцев мультикарты, позволяет внести сумму от 30 тысяч рублей на срок 180 или 380 дней. Если открыть вклад через ВТБ-Онлайн и тратить свыше 75 тысяч рублей в месяц, расплачиваясь картой, ставка — 8,1 и 8,2% соответственно. При тратах от пяти до 15 тысяч и от 15 до 75 тысяч ставка — 7,1-7,2% и 7,6-7,7% соответственно.

В Газпромбанке максимальная ставка по обычному сберегательному вкладу — 6,7% при условии, что клиент внесет на депозит от миллиона рублей на срок от 732 дней. Минимальная ставка — шесть процентов для вкладов от 15 тысяч сроком на три месяца.

Есть в Газпромбанке и более доходные депозиты со ставкой до 7,3%, но они относятся к разряду инвестиционных и предполагают перевод средств в различные активы под управлением банка. Так что если набор активов в этот период обесценится, клиенту вернут сумму вклада плюс 0,01% гарантированного дохода.

В Почта-банке до 30 сентября действует сезонный вклад на сумму от 100 тысяч рублей под 6,8% годовых. Однако срок размещения такого депозита только 181 день. Еще один вклад сроком от шести месяцев до полутора лет предполагает доходность до 6,55%. По этой ставке открыть депозит могут пенсионеры, зарплатные клиенты и еще несколько категорий вкладчиков. При этом сумма должна быть более 100 тысяч рублей, а срок — один год.

Максимальная процентная ставка

Одна из самых высоких ставок по депозитам — в банке SBI (входит в состав японской корпорации SBI Holdings). Его клиентам предлагают открыть вклад под 7,6% сроком на год при минимальной сумме 50 тысяч рублей.

Чуть ниже ставка в банке "Национальный стандарт" — 7,5% сроком на год, а минимальная сумма — 15 тысяч рублей. "Кредит Европа Банк" предлагает годовые депозиты по ставке 7,2% с минимальным вкладом 100 тысяч рублей.

Депозиты под семь процентов предусмотрены в Московском кредитном банке (МКБ) и Всероссийском банке развития регионов (ВБРР). В первом такую ставку можно получить только при открытии онлайн-депозита на сумму от двух миллионов рублей. При меньшей сумме — 6,8%. А в ВБРР ставку в семь процентов дадут при сумме от 20 тысяч до пяти миллионов рублей вне зависимости от того, откроете вы депозит в отделении или через онлайн-сервис. Правда, успеть надо до 30 сентября.