Ким Кардашьян стало стыдно за последний поиск в Google

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян стала гостьей на вечернем шоу Джимми Фэллона, где сыграла в игру "Покажи мне свой телефон", суть которой - продемонстрировать, что на смартфоне, включая последний поиск в Google.

Когда она узнала, что ей придется показать последний запрос в поисковой системе, то сказала: "Вы должны были предупредить меня, чтобы я очистила историю поиска. Боже мой, ребята, мне так неловко. Нужно ли это вообще".

Оказалось, что звезда популярного реалити-шоу искала информацию о переносном женском писсуаре, чтобы узнать - получится ли его использовать, если носить вместе с вещами из ее новой коллекции, которую она недавно выпустила.