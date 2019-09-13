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РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян стало стыдно за последний поиск в Google

03:08 13.09.2019
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© The Tonight Show Starring Jimmy FallonСтоп-кадр передачи "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" с участием Ким Кардашян
Стоп-кадр передачи Ночное шоу с Джимми Фэллоном с участием Ким Кардашян
© The Tonight Show Starring Jimmy Fallon
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Американская телезвезда Ким Кардашьян стала гостьей на вечернем шоу Джимми Фэллона, где сыграла в игру "Покажи мне свой телефон", суть которой - продемонстрировать, что на смартфоне, включая последний поиск в Google.
Когда она узнала, что ей придется показать последний запрос в поисковой системе, то сказала: "Вы должны были предупредить меня, чтобы я очистила историю поиска. Боже мой, ребята, мне так неловко. Нужно ли это вообще".
Оказалось, что звезда популярного реалити-шоу искала информацию о переносном женском писсуаре, чтобы узнать - получится ли его использовать, если носить вместе с вещами из ее новой коллекции, которую она недавно выпустила.
"Это не сработает в половине случаев", - рассказала о результатах эксперимента Кардашьян.
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