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РИА Новости
Туризм

В США поймали редкого двухцветного лобстера

01:56 13.09.2019
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© Фото : Maine Center for Coastal FisheriesДвухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США
Двухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США
© Фото : Maine Center for Coastal Fisheries
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. У побережья американского штата Мэн местные рыбаки выловили двухцветного лобстера. Такая аномалия встречается один раз на 50 миллионов особей, сообщает Fox News.
Капитан рыболовецкого судна Дэрил Данхэм поймал лобстера, одна половина тела которого красная, а другая - черная.
Он передал его в Центр прибрежного рыболовства штата Мэн.
Там уникальную находку назвали "лобстером на Хэллоуин", так как омар выглядит наполовину приготовленным.
© Фото : Maine Center for Coastal FisheriesДвухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США
Двухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США
© Фото : Maine Center for Coastal Fisheries
Двухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США
До середины октября на редкого лобстера можно посмотреть в городе Стонингтон.
Также на выставке представлены синий омар и два пятнистых.
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