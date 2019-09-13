В США поймали редкого двухцветного лобстера

Двухцветный лобстер выловленный в штате Мэн в США

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. У побережья американского штата Мэн местные рыбаки выловили двухцветного лобстера. Такая аномалия встречается один раз на 50 миллионов особей, У побережья американского штата Мэн местные рыбаки выловили двухцветного лобстера. Такая аномалия встречается один раз на 50 миллионов особей, сообщает Fox News.

Капитан рыболовецкого судна Дэрил Данхэм поймал лобстера, одна половина тела которого красная, а другая - черная.

Он передал его в Центр прибрежного рыболовства штата Мэн.

Там уникальную находку назвали "лобстером на Хэллоуин", так как омар выглядит наполовину приготовленным.

До середины октября на редкого лобстера можно посмотреть в городе Стонингтон.