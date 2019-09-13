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РИА Новости

Цвета жизни: лучшие фотографии конкурса Agora Awards

13:24 13.09.2019 (обновлено: 13:35 13.09.2019)
427
Жюри конкурса Agora Awards 2019, длившегося девять месяцев, рассмотрело 130 000 заявок и определило 50 финалистов. Самые впечатляющие работы фотографов со всего света — в подборке Ria.ru.
© Фото : Andi Halil / AGORA images

"Лучшие друзья". Анди Халил (Andi Halil) из Индонезии запечатлел трогательный момент между улиткой и ящерицей.

Andi Halil. Работа финалиста конкурса Agora Awards
1 из 20

"Лучшие друзья". Анди Халил (Andi Halil) из Индонезии запечатлел трогательный момент между улиткой и ящерицей.

© Фото : Andi Halil / AGORA images
© Фото : Asim Ijaz/AGORA images

"Выражение лица". Азим Иджаз (Asim Ijaz) сделал это фото в пакистанском храме.

Asim Ijaz. Работа финалиста конкурса Agora Awards
2 из 20

"Выражение лица". Азим Иджаз (Asim Ijaz) сделал это фото в пакистанском храме.

© Фото : Asim Ijaz/AGORA images
© Фото : Pranab Basak/AGORA images

"Цвета жизни". Так женщины в Западной Бенгалии ловят рыбу. Автор снимка — Пранаб Басак (Pranab Basak).

Pranab Basak. Работа финалиста конкурса Agora Awards
3 из 20

"Цвета жизни". Так женщины в Западной Бенгалии ловят рыбу. Автор снимка — Пранаб Басак (Pranab Basak).

© Фото : Pranab Basak/AGORA images
© Фото : Leyla Emektar/AGORA images

"Клубничные теплицы". Молодые женщины работают на клубничном поле в Турции. Кадр Лейлы Эмектар (Leyla Emektar).

Leyla Emektar. Работа финалиста конкурса Agora Awards
4 из 20

"Клубничные теплицы". Молодые женщины работают на клубничном поле в Турции. Кадр Лейлы Эмектар (Leyla Emektar).

© Фото : Leyla Emektar/AGORA images
© Фото : Bimo Pradityo/AGORA images

Фотограф Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) своей работой обращает внимание на традиционное искусство изготовления батика в Индонезии.

Bimo Pradityo. Работа финалиста конкурса Agora Awards
5 из 20

Фотограф Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) своей работой обращает внимание на традиционное искусство изготовления батика в Индонезии.

© Фото : Bimo Pradityo/AGORA images
© Фото : Khánh Phan/AGORA images

"Благовония". Во Вьетнаме считается, что благовония связывают людей с богами. Поэтому в культовых сооружениях используют ладан. Автор фото — Хан Фан (Khánh Phan).

Khánh Phan. Работа финалиста конкурса Agora Awards
6 из 20

"Благовония". Во Вьетнаме считается, что благовония связывают людей с богами. Поэтому в культовых сооружениях используют ладан. Автор фото — Хан Фан (Khánh Phan).

© Фото : Khánh Phan/AGORA images
© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/AGORA images

"Голубой глаз". Педро Луиз Аюриагерра (Pedro Luis Ajuriaguerra) запечатлен на снимке сына, бегущего по Городу искусств и наук в Валенсии.

Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz. Работа финалиста конкурса Agora Awards
7 из 20

"Голубой глаз". Педро Луиз Аюриагерра (Pedro Luis Ajuriaguerra) запечатлен на снимке сына, бегущего по Городу искусств и наук в Валенсии.

© Фото : Pedro Luis Ajuriaguerra Saiz/AGORA images
© Фото : Diego Campomar/AGORA images

"Мальчики". Автор — Диего Кампомар (Diego Campomar) из Уругвая.

Diego Campomar. Работа финалиста конкурса Agora Awards
8 из 20

"Мальчики". Автор — Диего Кампомар (Diego Campomar) из Уругвая.

© Фото : Diego Campomar/AGORA images
© Фото : Carles Alonso/AGORA images

"Одни в пустыне". Кочевников, идущих по Сахаре, Карлес Алонсо (Carles Alonso) сфотографировал с высокой дюны в Марокко.

Carles Alonso. Работа финалиста конкурса Agora Awards
9 из 20

"Одни в пустыне". Кочевников, идущих по Сахаре, Карлес Алонсо (Carles Alonso) сфотографировал с высокой дюны в Марокко.

© Фото : Carles Alonso/AGORA images
© Фото : Patricia Soon/AGORA images

"В ретроспективе". На фото малайзийского фотографа Патриции Сун (Patricia Soon) запечатлен одинокий человек, смотрящий на горизонт в Кобе.

Patricia Soon. Работа финалиста конкурса Agora Awards
10 из 20

"В ретроспективе". На фото малайзийского фотографа Патриции Сун (Patricia Soon) запечатлен одинокий человек, смотрящий на горизонт в Кобе.

© Фото : Patricia Soon/AGORA images
© Фото : Sergio Saavedra/AGORA images

"Дикий взгляд". Героиня снимка испанца Серхио Сааведры (Sergio Saavedra) — рысь из природного парка Кабарсено.

Sergio Saavedra. Работа финалиста конкурса Agora Awards
11 из 20

"Дикий взгляд". Героиня снимка испанца Серхио Сааведры (Sergio Saavedra) — рысь из природного парка Кабарсено.

© Фото : Sergio Saavedra/AGORA images
© Фото : Markellos Plakitsis/AGORA images

"Танцовщица". Маркеллос Плакицис (Markellos Plakitsis) сделал этот кадр на Стадионе мира и дружбы в Афинах.

Markellos Plakitsis. Работа финалиста конкурса Agora Awards
12 из 20

"Танцовщица". Маркеллос Плакицис (Markellos Plakitsis) сделал этот кадр на Стадионе мира и дружбы в Афинах.

© Фото : Markellos Plakitsis/AGORA images
© Фото : Anskar Lenzen/AGORA images

Закат в городе Гронинген в Нидерландах. Фото Анскара Ленцена (Anskar Lenzen).

Anskar Lenzen. Работа финалиста конкурса Agora Awards
13 из 20

Закат в городе Гронинген в Нидерландах. Фото Анскара Ленцена (Anskar Lenzen).

© Фото : Anskar Lenzen/AGORA images
© Фото : Paula Aranoa/AGORA images

Колбасная лавка в Риме. Автор снимка — Паула Араноа (Paula Aranoa).

Paula Aranoa. Работа финалиста конкурса Agora Awards
14 из 20

Колбасная лавка в Риме. Автор снимка — Паула Араноа (Paula Aranoa).

© Фото : Paula Aranoa/AGORA images
© Фото : Konrad Paruch/AGORA images

"Дотянуться до небес". На фото Конрада Парача (Konrad Paruch) — замок Мон Сен-Мишель, затерявшийся в тумане.

Konrad Paruch. Работа финалиста конкурса Agora Awards
15 из 20

"Дотянуться до небес". На фото Конрада Парача (Konrad Paruch) — замок Мон Сен-Мишель, затерявшийся в тумане.

© Фото : Konrad Paruch/AGORA images
© Фото : Tanveer Rohan/AGORA images

"Пожарные" ('Fire Fighter'). Фото Танвира Рохана (Tanveer Rohan) из Бангладеш.

Tanveer Rohan. Работа финалиста конкурса Agora Awards
16 из 20

"Пожарные" ('Fire Fighter'). Фото Танвира Рохана (Tanveer Rohan) из Бангладеш.

© Фото : Tanveer Rohan/AGORA images
© Фото : Paal Lund/AGORA images

"Радуга над Рейном". Фотограф Паал Лунд (Paal Lund) увидел радугу, когда пересекал мост на Лофотенских островах в Норвегии.

Paal Lund. Работа финалиста конкурса Agora Awards
17 из 20

"Радуга над Рейном". Фотограф Паал Лунд (Paal Lund) увидел радугу, когда пересекал мост на Лофотенских островах в Норвегии.

© Фото : Paal Lund/AGORA images
© Фото : Michael Aboya/AGORA images

"Песни свободы". Автор снимка — Майкл Абойя (Michael Aboya), Гана.

Michael Aboya. Работа финалиста конкурса Agora Awards
18 из 20

"Песни свободы". Автор снимка — Майкл Абойя (Michael Aboya), Гана.

© Фото : Michael Aboya/AGORA images
© Фото : Sara Pinto Marin/AGORA images

Сара Пинто Марин (Sara Pinto Marin) сделала этот снимок во время сафари в Мадриде.

Sara Pinto Marin. Работа финалиста конкурса Agora Awards
19 из 20

Сара Пинто Марин (Sara Pinto Marin) сделала этот снимок во время сафари в Мадриде.

© Фото : Sara Pinto Marin/AGORA images
© Фото : Zay Yar Lin/AGORA images

"Снежный всадник". Такой увидел зиму в Монголии фотограф Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) из Мьянмы.

Zay Yar Lin. Работа финалиста конкурса Agora Awards
20 из 20

"Снежный всадник". Такой увидел зиму в Монголии фотограф Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) из Мьянмы.

© Фото : Zay Yar Lin/AGORA images
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