Цвета жизни: лучшие фотографии конкурса Agora Awards

"Лучшие друзья". Анди Халил (Andi Halil) из Индонезии запечатлел трогательный момент между улиткой и ящерицей.
"Лучшие друзья". Анди Халил (Andi Halil) из Индонезии запечатлел трогательный момент между улиткой и ящерицей.
"Выражение лица". Азим Иджаз (Asim Ijaz) сделал это фото в пакистанском храме.
"Выражение лица". Азим Иджаз (Asim Ijaz) сделал это фото в пакистанском храме.
"Цвета жизни". Так женщины в Западной Бенгалии ловят рыбу. Автор снимка — Пранаб Басак (Pranab Basak).
"Цвета жизни". Так женщины в Западной Бенгалии ловят рыбу. Автор снимка — Пранаб Басак (Pranab Basak).
"Клубничные теплицы". Молодые женщины работают на клубничном поле в Турции. Кадр Лейлы Эмектар (Leyla Emektar).
"Клубничные теплицы". Молодые женщины работают на клубничном поле в Турции. Кадр Лейлы Эмектар (Leyla Emektar).
Фотограф Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) своей работой обращает внимание на традиционное искусство изготовления батика в Индонезии.
Фотограф Бимо Прадитьо (Bimo Pradityo) своей работой обращает внимание на традиционное искусство изготовления батика в Индонезии.
"Благовония". Во Вьетнаме считается, что благовония связывают людей с богами. Поэтому в культовых сооружениях используют ладан. Автор фото — Хан Фан (Khánh Phan).
"Благовония". Во Вьетнаме считается, что благовония связывают людей с богами. Поэтому в культовых сооружениях используют ладан. Автор фото — Хан Фан (Khánh Phan).
"Голубой глаз". Педро Луиз Аюриагерра (Pedro Luis Ajuriaguerra) запечатлен на снимке сына, бегущего по Городу искусств и наук в Валенсии.
"Голубой глаз". Педро Луиз Аюриагерра (Pedro Luis Ajuriaguerra) запечатлен на снимке сына, бегущего по Городу искусств и наук в Валенсии.
"Мальчики". Автор — Диего Кампомар (Diego Campomar) из Уругвая.
"Мальчики". Автор — Диего Кампомар (Diego Campomar) из Уругвая.
"Одни в пустыне". Кочевников, идущих по Сахаре, Карлес Алонсо (Carles Alonso) сфотографировал с высокой дюны в Марокко.
"Одни в пустыне". Кочевников, идущих по Сахаре, Карлес Алонсо (Carles Alonso) сфотографировал с высокой дюны в Марокко.
"В ретроспективе". На фото малайзийского фотографа Патриции Сун (Patricia Soon) запечатлен одинокий человек, смотрящий на горизонт в Кобе.
"В ретроспективе". На фото малайзийского фотографа Патриции Сун (Patricia Soon) запечатлен одинокий человек, смотрящий на горизонт в Кобе.
"Дикий взгляд". Героиня снимка испанца Серхио Сааведры (Sergio Saavedra) — рысь из природного парка Кабарсено.
"Дикий взгляд". Героиня снимка испанца Серхио Сааведры (Sergio Saavedra) — рысь из природного парка Кабарсено.
"Танцовщица". Маркеллос Плакицис (Markellos Plakitsis) сделал этот кадр на Стадионе мира и дружбы в Афинах.
"Танцовщица". Маркеллос Плакицис (Markellos Plakitsis) сделал этот кадр на Стадионе мира и дружбы в Афинах.
Закат в городе Гронинген в Нидерландах. Фото Анскара Ленцена (Anskar Lenzen).
Закат в городе Гронинген в Нидерландах. Фото Анскара Ленцена (Anskar Lenzen).
Колбасная лавка в Риме. Автор снимка — Паула Араноа (Paula Aranoa).
Колбасная лавка в Риме. Автор снимка — Паула Араноа (Paula Aranoa).
"Дотянуться до небес". На фото Конрада Парача (Konrad Paruch) — замок Мон Сен-Мишель, затерявшийся в тумане.
"Дотянуться до небес". На фото Конрада Парача (Konrad Paruch) — замок Мон Сен-Мишель, затерявшийся в тумане.
"Пожарные" ('Fire Fighter'). Фото Танвира Рохана (Tanveer Rohan) из Бангладеш.
"Пожарные" ('Fire Fighter'). Фото Танвира Рохана (Tanveer Rohan) из Бангладеш.
"Радуга над Рейном". Фотограф Паал Лунд (Paal Lund) увидел радугу, когда пересекал мост на Лофотенских островах в Норвегии.
"Радуга над Рейном". Фотограф Паал Лунд (Paal Lund) увидел радугу, когда пересекал мост на Лофотенских островах в Норвегии.
"Песни свободы". Автор снимка — Майкл Абойя (Michael Aboya), Гана.
"Песни свободы". Автор снимка — Майкл Абойя (Michael Aboya), Гана.
Сара Пинто Марин (Sara Pinto Marin) сделала этот снимок во время сафари в Мадриде.
Сара Пинто Марин (Sara Pinto Marin) сделала этот снимок во время сафари в Мадриде.
"Снежный всадник". Такой увидел зиму в Монголии фотограф Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) из Мьянмы.
"Снежный всадник". Такой увидел зиму в Монголии фотограф Зай Яр Лин (Zay Yar Lin) из Мьянмы.