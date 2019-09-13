Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T10:10Z
https://ria.ru/20190913/1558602019.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155317/51/1553175134_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d425b3c1b24018a2ccd917350a6ee93b.jpg
РИА Новости

Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс

08:00 13.09.2019 (обновлено: 10:10 13.09.2019)
38352
© РИА Новости / Денис АбрамовМалый ракетный корабль "Град Свияжск" запускает ракету "Калибр"
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Универсальный, точный, мощный — государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса "Ответ" завершатся в 2020-м. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Концерн "Гидроприбор" уже приступил к опытно-серийному производству новой системы. О том, что известно об этом оружии для надводных боевых кораблей, — в материале РИА Новости.

Универсальный инструмент

"Ответ" предназначен для кораблей классов "корвет", "фрегат" и "крейсер". В частности, в ходе модернизации его получит тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан", который должен вернуться в состав ВМФ в 2021-м.
"Сейчас на вооружении российских боевых кораблей стоит противолодочный комплекс "Пакет-НК", — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. — "Ответ" — по сути, дальнейшее развитие этой системы. Тактико-технические характеристики пока не разглашаются. Модульная конструкция позволит разместить "Ответ" на кораблях практически любого водоизмещения, от малого ракетного до тяжелого атомного крейсера. Это универсальный инструмент, обеспечивающий противолодочную оборону одиночного корабля. Действует по принципу своевременного обнаружения подводной угрозы и поражения как носителя, так и применяемого им вооружения".
Ракетный крейсер Адмирал Нахимов
9 сентября, 20:46РИА Новости
В Минобороны рассказали о ремонте атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
"Пакет-НК" защищает надводные корабли от торпед и подводных лодок на ближних дистанциях. На вооружении этого комплекса два типа боеприпасов — тепловые торпеды МТТ и реактивные противоторпеды М-15. Первая способна уничтожать субмарины на глубинах до 600 метров на удалении до 20 километров. Вторая перехватывает атакующие корабль торпеды на дальности до 1,4 километра и глубине до 800 метров. "Пакет-НК" максимально автоматизирован, самостоятельно обнаруживает и классифицирует цель, определяет параметры ее движения и выдает торпеде или противоторпеде точное целеуказание. Оба боеприпаса достаточно быстроходны, развивают скорость до 50 узлов (92 километра в час).
Универсальная пусковая установка СМ-588 с трубами калибра 324 миллиметра рассчитана на оба типа боеприпасов. В зависимости от корабля-носителя установка располагает одной, двумя, четырьмя или восемью пусковыми трубами, закрепляемыми на подвижном основании, что обеспечивает горизонтальную наводку в узком секторе. Покинув трубу, торпеда или антиторпеда падает в воду и ищет цель при помощи собственной аппаратуры. Однако "Ответ" будет действовать иначе.

Достать субмарину

Противолодочные ракетные комплексы — самое грозное средство борьбы с вражескими субмаринами в арсенале надводного боевого корабля. Первое поколение отечественных ПЛРК создавалось с учетом активного внедрения во все виды вооруженных сил ядерного оружия. В качестве боевой части предусматривался только спецбоеприпас — ядерная БЧ малой мощности. Позже ракеты стали оснащать малогабаритными противолодочными торпедами. К комплексам подобного типа относятся советские ПЛРК "Водопад", "Ветер", "Медведка" и "Раструб-Б".
© Фото : Министерство обороны России / Перейти в фотобанкИз акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии Российской Федерации нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© Фото : Министерство обороны России
Перейти в фотобанк
Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии России нанесен массированный удар 18 крылатыми ракетами комплекса "Калибр-НК" по семи целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
Самым передовым ПЛРК в арсенале российских надводных кораблей считаются "Калибр-НК" с ракето-торпедами 91РТ2, интегрированными в вертикальную пусковую установку. Ими оснащены все современные "вымпелы" ВМФ: фрегаты проектов 22350 и 11356, корветы проекта 20385, ракетные корабли проекта 11661, а также малые ракетные корабли проектов 21631 и 22800. Ракето-торпеда на первом участке полета идет по баллистической траектории в сторону цели. При достижении заданной точки торпеда отделяется от носителя, приводняется на парашюте и ищет подводную лодку с помощью собственной боеголовки самонаведения.
Главное достоинство этих ПЛРК — большая дальность стрельбы, около 50 километров, что с лихвой перекрывает запас хода любой обычной торпеды. Таким образом, кораблю не нужно выходить с вражеской субмариной на дуэльную дистанцию. Учитывая, что, по словам экспертов, "Ответ" — дальнейшее развитие проекта "Пакет-НК", можно предположить, что перспективный противолодочный ракетный комплекс совместит в себе технологии как "Пакета-НК", так и противолодочной ракеты "Калибра-НК". Вероятно, боеприпас будет представлять собой вариант ракето-торпеды 91РТ2 с головной частью в виде торпеды МТТ или ее аналогов. Официальной информации о комплексе "Ответ" в открытых источниках на данный момент нет.

Бесшумная бомба

В мае на 14-й выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле Россия представила еще один образец перспективного противолодочного вооружения — корректируемую авиационную бомбу "Загон-2Э", предназначенную для борьбы с субмаринами противника на глубинах до 600 метров. После сброса с самолета или вертолета бомба зависает на поплавке на поверхности воды и производит поиск цели.
© РИА Новости / Алена ПалажченкоАвиабомба "Загон-2Э"
Авиабомба Загон-2Э
© РИА Новости / Алена Палажченко
Авиабомба "Загон-2Э"
Затем отцепляется от поплавка и по сложной траектории, подчиняясь командам устройства наведения, погружается в точку встречи с подводной лодкой. Боеприпас движется только под действием собственного веса, поэтому акустик субмарины ее не обнаружит и лодка не успеет выполнить маневр уклонения.
73514158515
Обсудить 14
КалибрВиктор МураховскийРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Ну, как всегда. Тактико-технические характеристики непревзойденные. Только весело летают эти штуки только в мультиках, в действительности же, бывает, взрываются еще на старте, загаживая радиацией все вокруг. так что гордиться этим не надо. Можно только сожалеть о том, что в стране, кроме оружия давно ничего не производят
13 сентября, 08:39
t2tercuman 256
80103141
Угу, бармалеи в Сирии уже эту мультяшность оценили...
13 сентября, 08:55
Ильяс Димиров
110110005
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Лента
новостей
Стоп-кадр видео потасовки между сотрудниками подрядной организации на территории строящегося Амурского газоперерабатывающего завода
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Актриса Анастасия Заворотнюк на презентации российской версии журнала The Hollywood Reporter в Москве
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Внесение наличных денег в банкомат
Работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты в 2020 году
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Актриса Анастасия Заворотнюк перед началом VI торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии Золотой Орел
СМИ рассказали о вызове скорой к Заворотнюк домой
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Телеведущий Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров отреагировал на сообщение о госпитализации Заворотнюк
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Возмущенные киевляне заблокировали движение электрички
Сергей Тимофеев, основатель Ореховской ОПГ
"Знают, но молчат". Убийцу лидера ореховской ОПГ ищут четверть века
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния