Названы самые дешевые пляжные направления октября

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В начале октября за 30-40 тысяч рублей можно десять дней отдохнуть вдвоем в Анапе, Сочи, Крыму или Болгарии, В начале октября за 30-40 тысяч рублей можно десять дней отдохнуть вдвоем в Анапе, Сочи, Крыму или Болгарии, сообщает АТОР.

Цены на пакетные туры в октябре ниже, чем аналогичные предложения в сентябре – сказывается конец летнего сезона. К примеру, стоимость путевок в Сочи начинается от 30,5 тысячи рублей на двоих на десять дней. В Крыму и Анапе на тех же условиях можно отдохнуть, заплатив 29 тысяч рублей.

Из зарубежных направлений, снизилась средняя цена туров в Болгарию. Октябрьский отпуск там обойдется как минимум в 40 тысяч рублей на двоих за путевку на десять дней. За отдых в Италии придется отдать хотя бы 44 тысячи рублей, в Греции - от 49 тысяч рублей.

Путевка в Турцию стоит как минимум 52 тысяч рублей на двоих на десять дней, на Кипр - от 57 тысяч рублей.

Более 63 тысяч придется заплатить за поездку в Тунис. Хорватия, Черногория и Испания еще дороже – цена туров туда начинается от 66 тысяч рублей.