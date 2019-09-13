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РИА Новости
Туризм

Названы самые дешевые пляжные направления октября

10:30 13.09.2019 (обновлено: 11:51 13.09.2019)
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© Depositphotos / golyakДевушки в баре на пляже
Девушки в баре на пляже
© Depositphotos / golyak
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. В начале октября за 30-40 тысяч рублей можно десять дней отдохнуть вдвоем в Анапе, Сочи, Крыму или Болгарии, сообщает АТОР.
Цены на пакетные туры в октябре ниже, чем аналогичные предложения в сентябре – сказывается конец летнего сезона. К примеру, стоимость путевок в Сочи начинается от 30,5 тысячи рублей на двоих на десять дней. В Крыму и Анапе на тех же условиях можно отдохнуть, заплатив 29 тысяч рублей.
Из зарубежных направлений, снизилась средняя цена туров в Болгарию. Октябрьский отпуск там обойдется как минимум в 40 тысяч рублей на двоих за путевку на десять дней. За отдых в Италии придется отдать хотя бы 44 тысячи рублей, в Греции - от 49 тысяч рублей.
Путевка в Турцию стоит как минимум 52 тысяч рублей на двоих на десять дней, на Кипр - от 57 тысяч рублей.
Более 63 тысяч придется заплатить за поездку в Тунис. Хорватия, Черногория и Испания еще дороже – цена туров туда начинается от 66 тысяч рублей.
В стоимость путевки входит перелет, проживание, медстраховка, трансфер и питание (чаще - только завтрак, но в Турции и Тунисе - "все включено").
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