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РИА Новости
Календарь праздников - Религия и мировоззрение

14 сентября: церковный Новый год

10:00 13.09.2019
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Религиозные праздники 14 сентября
Начало индикта – церковное новолетие
День 14 сентября в православных церковных календарях носит малопонятное название — начало индикта. Так именуется начало нового церковного года — новолетие.
Мы, готовые праздновать и гражданский Новый год 1-го января, и старый Новый год 14-го, и не прочь присоединиться к новогодним праздникам мусульман, буддистов и иудеев, плохо понимаем, почему Русская православная церковь упорно продолжает отсчитывать год с 1 сентября (14 сентября по григорианскому календарю) и именно с этого дня начинает новый богослужебный круг главных, двунадесятых церковных праздников.
Индикт – слово латинское, означающее просто "налог, назначание". Индиктион – 15-летний налоговый цикл, после которого делалась переоценка имений — ввел в Римской империи в I веке до Рождества Христова император Октавиан Август. В христианский календарь это слово попало, когда в империи были введены так называемые индикты Константина Великого – новая календарная система, берущая начало с 312 года. А праздник новолетия был установлен I-м Вселенским собором в 325 году в Никее.
Правда, в Византии церковный год не всегда начинался 1 сентября: был индикт императорский – с 25 сентября, был римский – с 1 января, было и мартовское летосчисление – с 1 или 25 марта (день Благовещения).
Почему вообще православная церковь так держится за юлианский календарь, живет по "старому стилю"? Ведь Юлий Цезарь, который ввел его в 45 году до Рождества Христова, за основу просто взял календарь египтян. Чем он лучше того, который в 1582 году ввел папа Григорий XIII?
Принципиальная разница тут, конечно, не в 13 днях. Юлианский календарь ориентирован на движение Солнца относительно звезд, григорианский — на положение Солнца относительно Земли, иными словами, юлианский календарь ориентирован на небо, а григорианский — на землю. Кстати, Коперник, будучи католическим монахом, не счел григорианский календарь более точным, чем юлианский, и его не признал.
А кроме того, на I-м Вселенском соборе именно по юлианскому календарю, по которому жила тогда Римская империя, была составлена Пасхалия, которой православная церковь пользуется до сих пор: по ней православная Пасха всегда бывает после иудейской и никогда с ней не совпадает (в отличие от Пасхи, исчисляемой по григорианскому календарю – что противоречит церковным канонам, утвержденным в христианской церкви до ее разделения).
На Руси гражданский новый год до XV века начинался в марте — с 1 марта отсчитывали года все древние летописцы, включая Нестора. Но церковное новолетие начали торжественно отмечать 1 сентября еще в XIII веке. Когда же христианское мироощущение практически полностью вытеснило прежнее, языческое, гражданский Новый год тоже стали праздновать 1 сентября, и эта традиция продержалась больше 200 лет.
В последний раз торжественный чин "летопроводства" был совершен 1 сентября 1699 года в присутствии Петра I: на Соборной площади Кремля он, сидя на троне в старорусском царском облачении, принимал патриаршее благословение и поздравлял народ с Новым годом, которому, по воле императора, суждено было продлиться всего 4 месяца. Новый 1700 год встретили уже 1 января. Правда, церковное торжество ограничилось просто молебном после литургии.
А в 1918 году большевики ввели в стране григорианский календарь. Почему-то всякий раз политическая сила, стремящаяся установить принципиально новый порядок жизни народа, вспоминает о календаре, чтобы либо его изменить, либо приспособить к своему мировоззрению.
Важен он и для церкви, ведь если задача религии — связывать все стороны жизни в единое целое, то церковный календарь — икона, развернутая во времени, непрерывное молитвословие и богослужение, связывающее человека с миром и Богом.
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Календарь праздников - Религия и мировоззрениерелигия
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