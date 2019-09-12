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РИА Новости

Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС

23:54 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Сочи отметили намерение ускорить согласование договоренностей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем по зоне свободной торговли, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Отдельно упоминалась нацеленность обеих сторон ускорить согласование договоренностей между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Вчера, 23:25Война в Сирии
Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии
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Евразийский экономический союзСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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