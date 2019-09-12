Путин и Нетаньяху решили ускорить создание СЗТ между Израилем и ЕАЭС

СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи в Сочи отметили намерение ускорить согласование договоренностей между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Израилем по зоне свободной торговли, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.