В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве после концерта рэпера ConVolk нашли тело 17-летнего школьника, сообщает газета В Москве после концерта рэпера ConVolk нашли тело 17-летнего школьника, сообщает газета "Московский комсомолец"

В 9:40 утра сотрудник коммунальных служб обнаружил труп одиннадцатиклассника, когда проводил уборку улиц. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший — местный житель, посещавший находящуюся неподалеку школу.

Накануне трагедии несовершеннолетний вместе с другом посетил концерт рэпера ConVolk. По словам родителей школьника, он вернулся домой примерно в 23:30, поговорил с отцом и ушел к себе в комнату. Родственники точно не знают, ночевал ли юноша дома.