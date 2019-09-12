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РИА Новости

В Москве после рэп-концерта нашли тело школьника

23:27 12.09.2019 (обновлено: 23:58 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве после концерта рэпера ConVolk нашли тело 17-летнего школьника, сообщает газета "Московский комсомолец".
В 9:40 утра сотрудник коммунальных служб обнаружил труп одиннадцатиклассника, когда проводил уборку улиц. Сотрудники правоохранительных органов установили, что погибший — местный житель, посещавший находящуюся неподалеку школу.
Накануне трагедии несовершеннолетний вместе с другом посетил концерт рэпера ConVolk. По словам родителей школьника, он вернулся домой примерно в 23:30, поговорил с отцом и ушел к себе в комнату. Родственники точно не знают, ночевал ли юноша дома.
Утром отец услышал звонок будильника одиннадцатиклассника, но не обнаружил сына в комнате. О том, где он находится, мужчина узнал только после звонка оперативников. Позже в комнате погибшего обнаружили записку.
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