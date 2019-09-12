Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии

СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Россия и Израиль подчеркнули необходимость обеспечивать на практике уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Мы рассказали о тех шагах, которые Россия предпринимает по поддержке усилий сирийского правительства в борьбе с террористами, которые остаются еще в Идлибской зоне, по продвижению вопросов, касающихся оказания гуманитарного содействия и по продвижению политического процесса в контексте формирования конституционного комитета, этот процесс уже практически завершается", - сказал он журналистам.

"Подчеркнули, особо подчеркнули необходимость - и здесь израильтяне с нами полностью согласны - необходимость обеспечивать реальное, на практике, не только на словах, уважение суверенитета, территориальной целостности САР. И в этом смысле с нашей стороны была заострена проблема оказания содействия сирийским властям, в целом сирийцам по возвращению к мирной жизни", - подчеркнул министр.