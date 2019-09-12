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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров рассказал о переговорах Путина и Нетаньяху по Сирии

23:25 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Россия и Израиль подчеркнули необходимость обеспечивать на практике уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Мы рассказали о тех шагах, которые Россия предпринимает по поддержке усилий сирийского правительства в борьбе с террористами, которые остаются еще в Идлибской зоне, по продвижению вопросов, касающихся оказания гуманитарного содействия и по продвижению политического процесса в контексте формирования конституционного комитета, этот процесс уже практически завершается", - сказал он журналистам.
"Подчеркнули, особо подчеркнули необходимость - и здесь израильтяне с нами полностью согласны - необходимость обеспечивать реальное, на практике, не только на словах, уважение суверенитета, территориальной целостности САР. И в этом смысле с нашей стороны была заострена проблема оказания содействия сирийским властям, в целом сирийцам по возвращению к мирной жизни", - подчеркнул министр.
Лавров также добавил, что "была подчеркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии". "Мы, по-моему, нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание", - отметил глава МИД.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Вчера, 22:59РИА Новости
Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху
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Война в СирииВойна в СирииСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуСирияРоссияИзраильВ мире
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