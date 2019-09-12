Россия и Израиль проведут деловой форум, заявил Лавров

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. РФ и Израиль проведут деловой форум по продвижению прямых контактов между бизнесменами двух стран, он будет увязан с очередным заседанием межправкомиссии, которое должно пройти до конца этого года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.