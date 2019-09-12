Россия и Израиль проведут деловой форум, заявил Лавров

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. РФ и Израиль проведут деловой форум по продвижению прямых контактов между бизнесменами двух стран, он будет увязан с очередным заседанием межправкомиссии, которое должно пройти до конца этого года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная встреча делового совета, деловой форум состоится по продвижению прямых контактов между бизнесменами", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.