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РИА Новости

Россия и Израиль проведут деловой форум, заявил Лавров

23:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
Президент РФ В. Путин встретился с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. РФ и Израиль проведут деловой форум по продвижению прямых контактов между бизнесменами двух стран, он будет увязан с очередным заседанием межправкомиссии, которое должно пройти до конца этого года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В увязке к межправительственной комиссии будет созвана очередная встреча делового совета, деловой форум состоится по продвижению прямых контактов между бизнесменами", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Вчера, 22:59РИА Новости
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильПолитика
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