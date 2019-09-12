Руководство Израиля пригласили в Москву на празднование Дня Победы

"Конечно же, мы ждём руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади. И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев", - заявил он по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.