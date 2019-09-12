Руководство Израиля пригласили в Москву на празднование Дня Победы

СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Москва ждет руководство Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Конечно же, мы ждём руководителей Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади. И израильское руководство подтверждает свою приверженность всем тем мероприятиям, которые призваны увековечить память героев", - заявил он по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Ранее в июле Путин по телефону пригласил Нетаньяху посетить Москву в будущем году для участия в мероприятиях по случаю 75-летия Победы.
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