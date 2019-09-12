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РИА Новости

Путин и Нетаньяху обсудили подготовку заседания межправкомиссии

23:02 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров среди прочих вопросов обсудили подготовку очередного заседания межправкомиссии до конца этого года, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Большое внимание было уделено двустороннему взаимодействию, прежде всего в торгово-экономической сфере. Говорили о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии до конца этого года", - сказал Лавров.
По его словам, вопросы, которые готовятся к рассмотрению на этом заседании, охватывают "сферу облегчения таможенных процедур, более быстрых прохождений товаров в обе стороны", на повестке дня также стоят вопросы цифровой экономики.
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
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Сергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
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