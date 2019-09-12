Путин и Нетаньяху обсудили подготовку заседания межправкомиссии

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе переговоров среди прочих вопросов обсудили подготовку очередного заседания межправкомиссии до конца этого года, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Большое внимание было уделено двустороннему взаимодействию, прежде всего в торгово-экономической сфере. Говорили о подготовке очередного заседания межправительственной комиссии до конца этого года", - сказал Лавров.