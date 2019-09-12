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РИА Новости

Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

22:59 12.09.2019 (обновлено: 23:00 12.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", - сказал Лавров.
По его словам, на встрече "договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных".
"Он хорошо развивается", - добавил министр, сказав, что "с обеих сторон была выражена поддержка такого рода усилий".
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи
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Война в СирииБлижний ВостокСергей ЛавровМИД РФВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуАфрикаРоссияВ мире
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