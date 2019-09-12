Лавров назвал темы переговоров Путина с Нетаньяху

Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи

СОЧИ, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили сирийское урегулирование, условились продолжить диалог по военной линии, сообщил журналистам по итогам встречи глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Из международной проблематики основное внимание мы уделили положению на Ближнем Востоке и севере Африки с упором на сирийское урегулирование", - сказал Лавров.

По его словам, на встрече "договорились продолжить и активизировать диалог по линии военных".