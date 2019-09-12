Земан назвал позором для Чехии ситуацию с памятником Коневу

ПРАГА, 12 сен – РИА Новости. Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, так как это символ памяти всех воинов Красной Армии, которые пали при освобождении Чехословакии в 1945 году, заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.

Ранее в четверг члены районного совета Прага-6, на территории которого находится памятник советскому маршалу Ивану Коневу, после длительных дебатов приняли решение о переносе монумента в один из музеев и проведении конкурса на создание памятника героям-освободителям Праги в 1945 году, сообщил журналистам староста (глава) района Ондржей Коларж.

"Это наш позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ всех красноармейцев, которые пали при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч", - сказал Земан.

По мнению президента, ситуация с памятником не является выражением какого-то спора.

"Никакой это не спор. Это один выкрик (старосты Праги-6). Если этот памятник отвезут (в музей), то, возможно, на этом месте господин староста начнет строить подземные гаражи", - сказал Земан.

По словам главы Чехии, его заинтересовало предложение евродепутата Яна Заградила по выходу из ситуации.