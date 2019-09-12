Четвергу в Москве не хватило 0,1 градуса до абсолютного теплового рекорда

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Этот четверг стал вторым самым теплым днем за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве, температура в столице совсем немного не дотянула до абсолютного рекорда для 12 сентября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он отметил, что максимальная температура в столице в четверг достигла отметки 26,3 градуса.
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"Не хватило ровно 0,1 градуса до абсолютного рекорда 1932 года, не дотянули. Но это 12 сентября 2019 года в Москве стало вторым по теплу за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений", - сказал Тишковец.