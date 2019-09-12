Госдеп считает, что Иран утаил от Евросоюза маршрут танкера Grace 1

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США считают, что Иран утаил от Евросоюза маршрут танкера Grace 1, который Вашингтон подозревает в нарушении европейских санкций против Сирии, сказала журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

"Мы видели сообщения на этой неделе, что иранский танкер Grace 1 остается на якоре возле берегов Сирии. Мы все время говорили, что это то самое место, куда он собирался направиться", - сказала Ортагус, отметив, что иранские власти "не соблюдают собственные заверения, данные ЕС, что судно не будет перевозить нефть" в Сирию.

Она обвинила иранские власти в "обмане и нарушении обещаний", данных международному сообществу и собственным гражданам.

Посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад, отвечая британскому МИД на обвинения в продаже нефти Сирии, ранее заявил, что нефть с танкера Adrian Darya (бывший Grace 1) была продана частной компании, а значит Иран не нарушал обещаний.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника и еще двух членов экипажа. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.