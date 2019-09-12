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РИА Новости

США выполняют обязательства по военной помощи Украине, заявили в Вашингтоне

22:16 12.09.2019
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© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США выполняют все свои обязательства по военной помощи Украине, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.
"Госдепартамент и министерство обороны выполняют обязательства по финансированию военной помощи и помощи в области безопасности Украине. Администрация поддерживает усилия Украины по проведению реформ и самозащите, и эти средства будут продвигать усилия Украины в достижении этих целей", - сказал представитель администрации.
Ранее администрация президента Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства.
Республиканцы и демократы в сенате США выражали готовность восстановить эту помощь, если президент Дональд Трамп ее отменит.
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