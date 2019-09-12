США выполняют обязательства по военной помощи Украине, заявили в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. США выполняют все свои обязательства по военной помощи Украине, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации.

"Госдепартамент и министерство обороны выполняют обязательства по финансированию военной помощи и помощи в области безопасности Украине. Администрация поддерживает усилия Украины по проведению реформ и самозащите, и эти средства будут продвигать усилия Украины в достижении этих целей", - сказал представитель администрации.

Ранее администрация президента Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства.