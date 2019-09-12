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РИА Новости

В ОБСЕ прокомментировали освобождение бывших сотрудников турецкой газеты

22:14 12.09.2019
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир приветствовал освобождение пятерых бывших сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, осужденных в Турции по делу о связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.
В апреле прошлого года суд Стамбула приговорил к различным тюремным срокам 15 сотрудников оппозиционной газеты Cumhuriyet, в том числе ее главного редактора Мурата Сабунджу, арестованных по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которую турецкие власти называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов) и обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года.
В четверг турецкий кассационный суд постановил отменить ранее вынесенное судебное решение относительно пяти бывших сотрудников газеты и освободить их из тюремного заключения.
"Я приветствую освобождение сегодня вечером из тюрьмы Кандира в Турции журналистов газеты Cumhuriyet Мусы Карта, Гюрая Оза, Хакана Кара, Ондера Челика и Мустафы Кемаля Гюнгёра, и отмену их приговоров. Это было долгожданное решение! Я призываю оправдать также бухгалтера газеты Эмре Ипера", - говорится в сообщении Дезира в Twitter.
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Представитель ОБСЕ также приветствовал отмену обвинительного приговора колумнисту издания Al-Monitor Кадри Гурселю.
"Журналистика - не преступление", - добавил Дезир.
Ранее также сообщалось, что обвинение, предъявленное журналисту газеты Ахмету Шику, было переквалифицировано на более мягкое - с "помощи террористической организации" на "пропаганду деятельности террористической организации". Наказание Эмре Иперу, который находится под арестом, суд оставил в силе.
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CumhuriyetАрлем ДезирОБСЕФетхуллах ГюленТурцияВ мире
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