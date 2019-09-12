Президент Финляндии оценил работу Зеленского "во имя мира"

ХЕЛЬСИНКИ, 12 сен — РИА Новости. Президент Финляндии Саули Ниинистё, находящийся с двухдневным визитом на Украине, высоко оценил работу президента Украины Владимира Зеленского во имя мира, сообщает канцелярия финского главы.

"Я отметил, что Финляндия всегда решительно поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. У меня была возможность несколько раз обсудить ситуацию на Украине, в том числе с президентом (Франции Эммануэлем) Макроном и президентом (РФ Владимиром) Путиным, а теперь и с вами. Я хотел бы поздравить вас с вашей приверженностью к миру в вашей стране. Нет ничего ценнее", - отметил Ниинистё, его цитата приводится в сообщении.

Отвечая на вопросы журналистов о том, что Финляндия как председательствующая в ЕС страна может сделать для содействия мирному процессу на востоке Украины, президент Ниинистё заявил, что Финляндия всегда готова предложить свои хорошие услуги посредника.

"Я не помню встречи со своими зарубежными коллегами, когда бы я не поднял с ними тему о ситуации на Украине. Это уже давно в нашей повестке дня и будет оставаться там. Мы предлагаем хорошие (посреднические) услуги - большие и маленькие - если они помогают достичь цели мира", - подчеркнул финский президент.

На совместной пресс-конференции президенты также обсудили возможности сотрудничества в области образования и энергетики. Президент Ниинистё заявил, что Финляндия имеет большой опыт, особенно в области лесного хозяйства, которым она с удовольствием поделится. Кроме того, президент Ниинистё отметил особую заслугу президента Зеленского в ходе начатой ​​им административной реформы. "Реформирование - это всегда вызов, и мы желаем вам всего наилучшего в вашей сложной работе", - отметил финский глава.

Президент Ниинистё также пригласил президента Зеленского посетить Финляндию.

В сообщении канцелярии отмечается, что в составе финской делегации находится министр развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари.