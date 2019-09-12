На Украине задержали подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемую в поджоге леса в 30 километрах от Чернобыля, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции в Киевской области.
В среду на территории Дымарского лесничества начался пожар, его площадь составляла около шести гектаров. К тушению привлекли авиацию. В четверг Госслужба по ЧС сообщила, что площадь пожара в лесу в Чернобыльской зоне увеличилась почти в два раза.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение лесных массивов", подозреваемая дает показания. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.