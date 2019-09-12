На Украине задержали подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемую в поджоге леса в 30 километрах от Чернобыля, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции в Киевской области.

В среду на территории Дымарского лесничества начался пожар, его площадь составляла около шести гектаров. К тушению привлекли авиацию. В четверг Госслужба по ЧС сообщила, что площадь пожара в лесу в Чернобыльской зоне увеличилась почти в два раза.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение лесных массивов", подозреваемая дает показания. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.