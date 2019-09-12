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РИА Новости

На Украине задержали подозреваемую в поджоге леса в Чернобыльской зоне

22:10 12.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСтела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Стела с надписью Припять 1970 на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Стела с надписью "Припять 1970" на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС. Архивное фото
КИЕВ, 12 сен - РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемую в поджоге леса в 30 километрах от Чернобыля, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба управления полиции в Киевской области.
В среду на территории Дымарского лесничества начался пожар, его площадь составляла около шести гектаров. К тушению привлекли авиацию. В четверг Госслужба по ЧС сообщила, что площадь пожара в лесу в Чернобыльской зоне увеличилась почти в два раза.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница села Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после перешел на Чернобыльскую зону", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение или повреждение лесных массивов", подозреваемая дает показания. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
Табличка, запрещающая проход в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции
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Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался ядерный реактор четвертого энергоблока станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСКиевУкраинаВ мире
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