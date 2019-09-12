РУДН будет готовить для Венесуэлы экономистов, биологов и химиков

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский университет дружбы народов (РУДН) будет обучать венесуэльцев из штата Миранда в магистратуре и докторантуре по стратегически важным для экономики латиноамериканской страны специальностям, сообщил РИА Новости губернатор Миранды Эктор Родригес.

В настоящее время губернатор штата, который является одним из ключевых людей в команде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находится с визитом в Москве.

"С РУДН мы заключили соглашение, чтобы студенты из штата Миранда приезжали и учились в магистратуре и докторантуре в стратегических для развития Миранды сферах", - отметил он.