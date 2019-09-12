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РИА Новости

РУДН будет готовить для Венесуэлы экономистов, биологов и химиков

22:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Здание РУДН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский университет дружбы народов (РУДН) будет обучать венесуэльцев из штата Миранда в магистратуре и докторантуре по стратегически важным для экономики латиноамериканской страны специальностям, сообщил РИА Новости губернатор Миранды Эктор Родригес.
В настоящее время губернатор штата, который является одним из ключевых людей в команде президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находится с визитом в Москве.
"С РУДН мы заключили соглашение, чтобы студенты из штата Миранда приезжали и учились в магистратуре и докторантуре в стратегических для развития Миранды сферах", - отметил он.
Речь идёт о таких специальностях, как экономика, геология, биология, химия, физика и другие.
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