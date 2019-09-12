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РИА Новости

Минкомсвязь предложила обнулить плату за частоты, используемые для госнужд

22:02 12.09.2019
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© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтаж вышек связи
Монтаж вышек связи
© РИА Новости / Яков Андреев
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Монтаж вышек связи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Минкомсвязь РФ подготовила проект постановления правительства, обнуляющего плату за использование радиочастот бюджетными социально значимыми организациями для нужд органов государственной власти, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка. Проект опубликован на портале проектов нормативных актов.
"Размеры разовой платы и ежегодной платы определяются равными нулю в случае, если соответствующие радиоэлектронные средства (РЭС) используются для нужд органов государственной власти, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка", - говорится в пояснительной записке к проекту.
К социально значимым учреждениям проектом относятся автономные, бюджетные, казенные учреждения, созданные РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, финансируемые из бюджетов.
"В связи с несвоевременным внесением социально значимыми организациями платы за использование в Российской Федерации радиочастотного спектра по причине отсутствия финансирования из средств бюджетов различных уровней возникает риск прекращения действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, и, как следствие, прекращения основных (социально направленных) видов деятельности. В этой связи представляется целесообразным освободить данные категории пользователей от внесения платы", - говорится в пояснительной записке.
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Отмечается, что поскольку финансирование таких организаций осуществляется из федерального бюджета, администрирование платежей за частоты влечет дополнительные расходы, при этом дополнительных доходов в бюджет не поступает. Суммарный объем платы за использование радиочастот такими организациями незначителен. Так, в 2019 году планируется внесение в доход федерального бюджета платы в объеме 30,232 миллиона рублей, что составляет 0,13% от общего объема платы пользователей радиочастотным спектром. "При этом данные средства выплачиваются из средств федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации", - отмечают авторы проекта.
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МинкомсвязьРоссияЭкономика
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