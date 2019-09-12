Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукбан

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Боевики открыли огонь на рынке в лагере Эр-Рукбан для разгона мирного населения, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.

Руководитель ЦПВС заявил, что, по полученным от беженцев сведениям, значительная часть груза, доставленного ранее представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Эр-Рукбан, была изъята боевиками и вывезена на базу группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо", расположенную севернее лагеря беженцев.