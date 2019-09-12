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РИА Новости
Война в Сирии

Боевики обстреляли мирных жителей на рынке в сирийском лагере Эр-Рукбан

22:03 12.09.2019
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© AP Photo / Raad Adayleh, FileЛагерь беженцев Эр-Рукбан
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh, File
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Боевики открыли огонь на рынке в лагере Эр-Рукбан для разгона мирного населения, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Алексей Бакин.
Руководитель ЦПВС заявил, что, по полученным от беженцев сведениям, значительная часть груза, доставленного ранее представителями ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в Эр-Рукбан, была изъята боевиками и вывезена на базу группировки "Куват Шахид Ахмад Аль-Абдо", расположенную севернее лагеря беженцев.
Иорданский военнослужащий возле лагеря беженцев Эр-Рукбан
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"Одиннадцатого сентября на рынке в "Эр-Рукбане" боевики открыли огонь из стрелкового оружия для разгона мирного населения, требующего выдачи продовольствия", - сказал Бакин.
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